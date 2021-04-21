行政院長蘇貞昌允諾的屏東願景首部曲啟動！經濟部加工出口區今宣布，投資50億，位在台糖土地的「屏東科技產業園區擴建案」已獲政院通過，預計年底正式發包與招商，明年底完工。此處可做為未來屏東科學園區之「資源產業園區」，為其提供原物料與半成品，形成科技產業鏈。

新的屏科產業園區擴建地位於閒置的台糖六塊厝畜殖場，面積26.86公頃，完工後將引進塑膠製品、金屬製品、電子零組件及汽車零件製造業等製造業。預期可帶來100億元產值，創造790個就業機會。

蘇貞昌今年初巡視屏東時，宣示高鐵難延屏東與建置屏東科學園區計畫，其中以三鐵共構的屏東高鐵特定區是主力，周邊則闢建屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區等。

經濟部加工出口區管理處長楊伯耕指推擴建案有三大原因，首先現有屏東出口區已近滿租，廠商不斷提出建廠需求，二是六塊厝土地位在出口區北邊，地形平坦，又接近高鐵預定地，三是將來的屏東科學園區就位在旁邊，加工區擴建後可做為其「資源產業園區」。

楊伯耕說，由於以後屏東科技園區會以科技產業進駐為主，因此會跟科技部確認那邊行業別，再調整屏東產業園區這邊進駐的廠商。畢竟許多科技產品原物料、半成品，仍得由產業園區的基礎製造業這邊提供，所以兩園區產業性質會做區隔。

加工出口區表示，後續加緊推動環評及園區開發作業，預計今年12月發包，並啟動招商作業，2022年底即可完工，建造期間廠商即可陸續分批進駐。

(中時 )