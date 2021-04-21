美國一名女子最近在抖音上分享一段影片，起初她用手撐著頭，接著挽起衣袖露出內側手臂的刺青，表示她將兒子從學校帶回來的塗鴉刺在自己手上，但事後兒子才笑著告訴她，「那其實是我朋友畫的」，讓她瞬間從天堂掉落地獄，溫馨故是瞬間走調，短短15秒影片引起廣大迴響，加上女子超厭世表情，讓大批網友全笑翻。

據《鏡報》報導，抖音上一帳號th3victorygarden發部一段影片，該女子表示自己參與抖音上的「最沒意義的紋身」挑戰，起初她一臉無奈挽起袖子，露出內側手臂的刺青，仔細一看是一顆棕梠樹和類似幽靈的巨石，她一開始她以為這是兒子畫的，便把她刺在身上留作紀念。

不過，女子無奈說道，原來這並不是兒子的畫，而是兒子朋友畫的，「我一開始真的以為是我兒子畫的，直到後來他才告訴我，原來那幅畫是他朋友凱文的作品…」，等於她在身上刺了別人小孩的畫作。

女子一臉厭世的講述著故事，影片曝光後引起廣大迴響，吸引8萬多人按讚，3000多次的分享，不少人看完後紛紛留言，「我的天啊！你有告訴男孩的父母嗎？」、「你贏了，這真是我看過最沒有意義的紋身」、「喔不，我忍不住笑出來了」，還有其他父母分享類似經驗，「我兒子在美術課上創作的一幅畫，我掛在廚房裡十年，某天他才告所我那不是他畫的，老師把他和同學的畫搞錯了」。

(中時新聞網)