第16季WSBL女子超級籃球聯賽例行賽開打第2天，前一戰雙雙開胡的國泰人壽與台元紡織正面交鋒，台元在當家中鋒蔡佩真輪休的情況下，一度給予國泰壓力，可惜攻防強度未能持續至最後一刻，最終只能眼睜睜看著國泰以77比63收下開季2連勝。

戰力雄厚的國泰女籃此役12名登錄球員輪番上陣，5人得分達兩位數，其中以羅蘋的18分最高，她還繳出單場6抄截精彩數據，羅蘋表示，教練鄭慧芸要求她們多對球進行壓迫，只要有機會就嘗試抄截，讓她多次藉由抄截後快攻取分，隊友鄭伊秀也貢獻15分、6籃板，加上「小丁」林育庭13分，藍浩語及陳薇安各有10分進帳。

台元上季年度進步獎得主林文佑，延續前一戰狂飆21分氣勢，再度攻下全隊最高的17分，卓敬與朱育勤各贊助11分。

另一場台電與電信之戰，台電一開賽就展現強烈企圖心，在菜鳥後衛陳孟欣的速度帶領下，搭配郭佳紋與諶怡君的火力掩護，首節便取得兩位數的領先優勢，可惜團隊第3節嚴重熄火，單節僅進帳4分，反觀電信在控球後衛潘姿吟第4節單節11分火力加持下，吹響反攻號角，最終以56比50逆轉奪下本季首勝。

昨天開幕戰僅拿5分的潘姿吟，此役繳出20分、11籃板「雙十」成績單，可說是電信開胡功臣，隊友黃湘婷也有12分、12籃板「雙十」演出；台電方面，郭佳紋三分球6投4中，攻下全隊最高的16分，劉希曄也有15分表現，而台電則是目前勝場尚未開張的球隊。

(中時 )