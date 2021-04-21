國發會副主委高仙桂今日表示，國發會5月將呈報行政院亞洲．矽谷2.0計畫，擴大AIoT（人工智慧物聯網）等數位科技導入產業發展，並加速新創成長及出場，四年投入逾200億元，打造台灣成為亞洲數位創新的關鍵力量，目標物聯網產值2023年突破2兆元，2025年達成全球市占率5％目標。

根據工研院最新統計，台灣物聯網產值繼2018年突破兆元後，2020年已增至1.54兆元，全球市占率約達4.61％，高仙桂指出，近年來人工智慧（AI）、5G創新科技持續推展，全球物聯網迎來爆發性成長的黃金十年，亞矽2.0將擴大AIoT等數位科技導入產業，加速產業進化。

高仙桂說，亞矽2.0有二大規劃方向，一是智慧聯網，加速產業進化，二是創新創業，驅動產業未來。智慧聯網方面，將擴大AIoT等數位科技導入；擴大國內示範場域及加強系統輸出；創新創業方面，加速新創成長及出場；形塑國家新創品牌，協助新創鏈結國際。

擴大AIoT科技導入方面，高仙桂說，5G加上AIoT是次世代科技競爭關鍵，也是掌握物聯網商機的先決條件；政府已在前瞻數位建設2.0的推動5G發展部分編列490億元，將於2021年至2025年補助5G網路建設，並強化5G資安、發展自主開放技術架構（O-RAN）、推動5G開放網路解決方案，同時導入AI聯合學習，發展相關領域應用。

擴大國內示範場域及加強系統輸出方面，則將推動5G開放網路架構的智慧城鄉應用，如智慧交通、智慧製造、智慧展演等。同時，將以過去推動智慧城鄉的基礎，協助國內業者加速系統整合國際輸出，爭取海外商機。

加速新創成長及出場方面，高仙桂說，加速新創成長及出場，是活絡新創生態系的關鍵因素，將整合跨部會資源，落實「補助一條龍」、「生養育全程追蹤」目標。並建立亞洲．矽谷創新資訊平台，透過平台匯集團隊資料，擴大資源投放效益。

至於協助新創鏈結國際方面，則將擴大推廣國家新創品牌Startup Island TAIWAN，結合指標新創Next Big，共同向國際發聲。高仙桂說，行政院已送出攬才專法修正案，讓更多國際優秀人才能夠進得來、留得住。透過台灣科技新創基地、林口新創園區，及規劃中的沙崙、亞灣新創園，引進國際級加速器，協助國內新創鏈結國際資源。

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