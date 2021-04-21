響應世界地球日，7-ELEVEN宣布，旗下自有品牌「天素地蔬」即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「週一會員蔬食日」3大策略深耕蔬素食市場，並於4/21起加碼限時3天的「減法愛地球減7元」新生活運動，到門市購買鮮食自有品牌「天素地蔬」6款指定商品，可享單件減7元優惠外，持自帶杯購買指定飲品也能立減7元獎勵金，鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑，一起永續愛地球。

7-ELEVEN並指出，「減法愛地球減7元」活動中自帶杯優惠品項，首度從CITY系列飲品擴大至不可思議咖啡、現打生啤、思樂冰都可以，線上「OPEN POINT行動隨時取」也將同步推出CITY系列指定飲品同品項買7送3的優惠活動。

此外，7-ELEVEN表示，去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」，4/21起擴大與桃園市政府合作，優化刷手機條碼即能輕鬆完成借取杯服務，同時提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵消費者使用重複性容器，未來也將逐步導入桃園其他門市。

7-ELEVEN指出，看好綠色商機，去年底推出蔬素食自有品牌「天素地蔬」，不到半年就吸引超過300萬人次購買，即日起再推出兩款全新品，其中，包括攜手香港社會企業Green Monday合作開發的「麻婆豆腐歐姆蛋包飯」，使用訴求環境友善的植物肉食材OmniPork新豬肉；另一款「和風豆皮蕎麥風味麵」則是嚴選日本高湯及蕎麥，主打清爽口感。

7-ELEVEN表示，兩款新品將於近1,000間門市「天素地蔬」專區販售，同時，7-ELEVEN也將受蔬食顧客好評的「素蔬食標章」擴大運用到涼麵、壽司、沙拉、配菜等超過20款品項，並首度發起長期的「週一會員蔬食日」飲食運動，每逢週一於OPEN POINT APP推出會員獨享價、限量的素蔬食商品，凡購買當天指定品項最高現省13元，鼓勵消費者一起吃蔬減碳、愛地球。

(工商 )