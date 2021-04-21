全球新冠疫情復燃，確診數再飆升，導致市場對經濟復甦的擔憂加劇，Netflix公布Q1財報不如預期，影響投資人對科技股信心，美股周三（21日）早盤開低於平盤震盪後翻紅，道瓊工業指數上漲139.62點漲幅約0.41%。

截至台北時間22:19，道瓊工業指數上漲139.62，漲幅約0.41%，暫報33960.62；那斯達克指數上漲6.94，漲幅約0.05%，暫報13793.21；標普S&P500上漲9.87，漲幅約0.24%，暫報4144.81；費城半導體指數上漲35.37，漲幅約1.13%，暫報3156.81。

4大科技巨頭漲跌互見，電動車大廠特斯拉下跌12.32，跌幅約1.71%，暫報706.67；台積電ADR上漲0.70，漲幅約0.61%，暫報115.65；聯電ADR上漲0.07，漲幅約0.74%，暫報9.53。

世界衛生組織（WHO）表示，全球多數地區新冠疫情感染逐漸上升，其中以亞洲情況最為嚴重，印度和日本疫情急遽惡化，日本單日確診數新增近5萬人，印度單日確診數再創新高，引起投資人對市場經濟復甦的擔憂。

Netflix於周二公布財報，Q1訂閱人數僅成長398萬，遠低於Refinitiv調查分析師原估的625萬人；而Q2 Netflix預測成長100萬人，也遠低於分析師估的480萬人。

(中時新聞網)