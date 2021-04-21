漢翔（2634）董事長胡開宏21日在法說會表示空軍原編列約1,100億餘元，執行「鳳展專案」，將總數142架的F-16A/B戰機，逐批性能提升至F-16V戰機，漢翔（2634）董事長胡開宏21日在法說會表示，公司與美國洛克希德馬丁合作，負責空軍F-16戰機性能提升案，目前已完全投入人力與技術到位後，最新進度正常，預判4月就可交機3架量。

之後漢翔每月目標以3架量交給空軍，預計2023年完成，不像去年因缺料等緣故，每月只交1至3架量不等。

漢翔除航空本業外，積極運用相關技術能量，以多角化方式，跨足科技服務領域。面對電動車時代來臨，漢翔總經理馬萬鈞表示，公司運用航空等級成熟的航電與複材技術，進攻電動車整車控制系統與汽車外殼複材市場，參與電動車市場開發。

胡開宏說，公司的軍用業務，包括空軍F-16戰機性能提升、空軍「F-16型機維修中心開放式契約」大單，及新式高教機勇鷹號研製等項目。

漢翔今年1月獲空軍「F-16型機維修中心開放式契約」大單，總金額23億元，預定至2025年前完成，負責F-16戰機機隊維修，持續朝「能量可自主，維修在地化」目標邁進。

至於新式高教機勇鷹號量產方面，2020年6月22日完成A1原型機飛行展示，A2原型機亦於2020年12月25日完成首飛。胡開宏強調，漢翔今年計畫要交給空軍2架勇鷹號，可按計畫執行，明年將調整排程，以因應空軍一個聯隊機隊成軍的壓力。

胡開宏說，空軍要求高教機勇鷹號2026年達成66架交機目標，因公司承製高教機可靠度很高，將會按照既定起程，繼續往下走。

馬萬鈞在簡報中指出，過去一年因疫情影響，國際客、貨運需求大幅減少，隨著各國施打疫苗，航空市場漸漸復甦，航空大廠空巴（Airbus）與波音（Boeing）皆預期航運水準，未來3年間可恢復至疫情前的航運水準。

Boeing亦表示，市場將以三階段恢復，短程航線為先，區間航程次之，長程最後，預期單走道客機及其所用的發動機需求，優先回溫，漢翔民用航空及發動機業務，可望一掃2020年的陰霾。

民用業務方面，隨著Boeing 737 Max多國復飛，西南航空下訂100架飛機，顯可見市場需求復甦中，漢翔機匣模組製造中心，以承製GE LEAP引擎熱段模組為主，近期零組件陸續通過認證，預計2021年6月投產，顯示發動機需求大增。

此外，漢翔近期積極開發儲能系統能量、船用系統零組件研製、自動翻身照護床等醫療輔具，及重機械職類模擬系統，廣泛擴張業務觸角。

漢翔將擴大與中科院研發、量產合作機會，承接資訊系統建置、發動機組合件、飛機結構附件維修、飛機內裝設計，及飛航服務等專案，以持續提升公司業務規模。

針對飛彈武器系統、通訊系統、軍民用雷達系統及指管系統，漢翔擬以公司強大生產製造能量，爭取成為中科院相關產品的主要製造基地。

漢翔2020年度合併營收210億元，稅後盈餘3.96億元，EPS0.42元，董事會已通過現金股利分派案，每股配息0.2元，盈餘分配率約48％。

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