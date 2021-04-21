4/22是世界地球日，萊爾富21日宣布為減少剩食，即日起推出「惜福食堂」機制，門市三角飯糰將在到期前6小時，提供消費者7折的價格優惠。萊爾富表示，首波先以保存期限較短的鮮食品「三角飯糰」優先試行（部分特殊門市除外，如，非24小時營業或營業時間較短的門市），除了為地球資源惜福，同時也期望能減少門市商品報廢，珍惜食材避免浪費。

萊爾富表示，萊爾富長期重視環境永續議題，繼2015年率先各大超商成為環保署「環保集點」活動的兌換通路，2019年萊爾富更領先業界，獨家與zero zero攜手合作回收家電、廢車、清運家具等大型物品，同步宣傳與響應「零廢棄、全循環」綠色環保活動，提供民眾生活中更便利的環保回收服務。

萊爾富指出，即日起推出「惜福食堂」機制，透過條碼系統，能夠在商品到期前6小時提供消費者7折的價格優惠，門市人員也會於商品到期前6小時，在商品外包裝貼上惜福小圓標，讓消費者易於辨識。同時，萊爾富也推出「春風得意 皮古GO」集點加價購活動，將集點換購商品融入環保與減塑，響應世界地球日，希望為環境盡一份力。

(工商 )