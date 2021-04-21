世界地球日即將邁入51週年，今年以「修復我們的地球」(Restore Our Earth) 為主題，在後疫情時代下別具意義。施羅德投資集團呼籲，以四大永續面向為投資標的，包括尊重環境，公平對待員工、客戶與供應商，優質企業公民以及提高資金運用效益，促使企業為社會及世界做改變，替股東、投資人創造更佳報酬。

永續投資已蔚為風潮，尤其新冠肺炎疫情發生後更是如此；根據晨星，2020年第4季全球永續型基金淨流入1523億美元、年增率達88％；全球ESG（環境、社會、企業治理）永續型基金總規模達到1.65兆美元，創下歷史新高。

以施羅德投資集團旗下旗艦型永續概念基金「施羅德(環)環球永續增長基金」為例，就是實踐該集團「除了獲利、更能受益」(Beyond Profit) 理念的一檔基金。這檔基金除了率先排除對ESG有爭議的產業如成人娛樂、石化燃料、菸草、博弈等，重要的是聚焦永續環境、創新未來、健康生活等三大永續主題，重視企業與六大利益關係人的影響；此外，亦採用集團內永續投資團隊研發出的獨家投資工具－SustainEx作為科學化分析，預警企業的潛在風險。

施羅德投信總經理謝誠晃表示，作為地球公民，我們有義務推動永續世界，而永續投資則是真正回歸投資本質，也就是在著眼長期報酬外，以投資實踐作為地球公民的理念。

所謂的「永續環境」，即這類企業以發展低碳排能源為目標，力求與環境相容共生。具代表性的企業如全球風力發電龍頭丹麥維斯塔斯 (Vestas)，以及成立超過百年的全球最大農業森林機具領導品牌強鹿 (Deere)。「創新未來」則是該企業不僅為該領域的領導創新龍頭，另外在對社會、環境以及公司治理上，皆為全球頂尖。

(中時 )