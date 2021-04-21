香港男星陸浩明（六號）有個交往8年的模特兒女友陳詩欣（Ayan），兩人感情穩定常高調放閃，日前女方在社交平台曬出他們一起外出野餐的放閃照，未料卻疑似走光，裙底春光外洩。

陸浩明和陳詩欣近日趁著好天氣，一起外出野餐，兩人準備齊全，帶了不少甜點，在戶外鋪開野餐墊就席地而坐，相當有氣氛，而照片中，陸浩明從背後緊緊環抱女友，陳詩欣也面露嬌羞笑容，十分甜蜜。

陳詩欣穿短裙坐地上疑似走光。（圖／翻攝自IG）

不過，穿著短裙的陳詩欣，直接坐在地上，沒用衣物蓋住下半身，裙底遊走在走光邊緣，露出一片黑黑陰影，看起來似乎有些危險，引來粉絲留言提醒：「小心走光」。

陸浩明和陳詩欣雖然相差14歲，但兩人是香港娛樂圈中公認甜蜜的一對，他們曾上節目聊到相識過程，透露是在朋友聚會初識，男方當時覺得陳詩欣外表亮麗、身形高佻，卻有娃娃音的聲線，反差萌讓他想更進一步認識對方，便成功交換到電話，而陳詩欣對陸浩明也有高評價，指男友脾氣好，對她十分遷就，兩人交往多年每天仍像熱戀，稱羨眾人。

(中時新聞網)