共享辦公室服務業者WeWork20日表示，該公司將接受比特幣、以太幣等加密通貨做為支付方式，成為最新一家接納加密通貨的企業。WeWork指出，加密貨幣交易所Coinbase將是首位使用加密通貨支付會員費的客戶。

(工商 )