WeWork接受加密通貨做為支付方式 23:002021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共享辦公室服務業者WeWork20日表示，該公司將接受比特幣、以太幣等加密通貨做為支付方式，成為最新一家接納加密通貨的企業。WeWork指出，加密貨幣交易所Coinbase將是首位使用加密通貨支付會員費的客戶。 專家傳真－台灣需要創新的金融政策 房屋稅5／1開徵 繳稅方式多元又便利 (工商 ) #加密通貨 #WeWork #支付方式 #共享辦公室 #服務業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美挺日排核汙水 韓外長喊拿出根據 04:102021/04/21 政治要聞 馬文君、雷虎科技攜手捐贈空拍機 讓魚池消防救災更有力 13:592021/04/21 寶島 幣圈暴跌 金管會示警3風險 公布8家業者列管洗防 04:102021/04/21 金融．稅務 消金爭議年破萬件 解決率逾五成 04:102021/04/21 金融．稅務 遇上百年大旱 嘉南地區申請設置節水灌溉設施件數暴增3倍 17:172021/04/21 寶島 接受長庚醫院預防性治療 血友病患重拾人生健康主導權 19:012021/04/21 健康 《金融》虛擬資產風險高 8家平台業者7月列管 07:452021/04/21 財經 中鼎要賣雙北二廠辦 開出誘惑價 04:102021/04/21 財經要聞 三峽生命紀念館4層樓閒置多年 殯葬處：年底前增1000牌位 15:262021/04/21 寶島 「WORK GO窩客購」眾籌資金遭挪用857萬 科技公司老闆被訴 11:492021/04/21 社會 30年內碳中和 逼著中國科技創新 04:102021/04/21 焦點新聞 財經熱門新聞 台積電後下一個護國神山是誰？張忠謀說話了 - 財經 - 工商 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 - 財經 台灣乾旱恐衝擊半導體產業 英媒報導揭下場 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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