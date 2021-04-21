陸需求強勁 必和必拓看好鐵礦砂全年產量 23:012021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）周三表示，雖然近日氣候惡劣與西澳礦場整修導致本財年第三季（截至3月止）鐵礦砂產量下滑近2％，但受惠於鋼鐵主要生產中國需求持續強勁，今年全年產量可望達到2.45億～2.55億公噸預估區間的上端。 拜登籲美提高電動車產量 以趕超中國 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 (工商 ) #中國 #必和必拓 #鐵礦砂 #年產量 #需求強勁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石續攀8年高點 10:522021/04/21 財經 大陸電動車正夯 科技巨擘搶進 04:102021/04/21 話題觀察 苗栗三義舊鐵道自行車啟用 訂票可用超商線上系統 20:152021/04/21 寶島 科興董事長：陸製疫苗幾乎是「今天生產 明天接種 後天零庫存」 20:502021/04/21 兩岸 艾司摩爾看旺今年半導體 法人按讚EUV概念股 21:102021/04/21 財經 30年內碳中和 逼著中國科技創新 04:102021/04/21 焦點新聞 苗栗三義舊鐵道自行車 啟用便利商店線上訂票系統 19:122021/04/21 寶島 印度飛香港航班53人確診 禁飛14天 04:102021/04/21 焦點新聞 碳纖維、ECH看漲 台塑、上緯、南寶營運添力 18:132021/04/21 財經 台灣金融都更 今年可催熟4案 04:102021/04/21 財經焦點 《商情》乾旱威脅 紐約期棉反彈走高 09:442021/04/21 財經 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 台積電又殺破600 他洩絕地大反攻最佳時機 - 財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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