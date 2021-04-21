澳洲礦業巨擘必和必拓（BHP）周三表示，雖然近日氣候惡劣與西澳礦場整修導致本財年第三季（截至3月止）鐵礦砂產量下滑近2％，但受惠於鋼鐵主要生產中國需求持續強勁，今年全年產量可望達到2.45億～2.55億公噸預估區間的上端。

(工商 )