因應晶片短缺 法國寶獅將車速錶換成舊款 23:002021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球第四大車廠Stellantis21日表示，他們決定將旗下品牌法國寶獅汽車（Peugeot）308車款的數位車速錶換成較舊版本，目的在於因應全球半導體晶片短缺問題。該公司希望將晶片保留給更暢銷的款式使用。 賽靈思推自行調適系統模組 鎖定AI視覺應用 法國潮靴推機能潮流小包 3背法隨心駕馭軍風穿搭 (工商 ) #全球 #法國 #車速 #換成 #晶片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2021鉅亨ESG投資趨勢論壇登場 掌握關鍵跟上綠色投資風潮 17:042021/04/21 財經 蘋果發表會 推出搭載自家晶片iPad Pro和iMac 09:462021/04/21 國際 聯發科法說倒數 花旗環球：1Q優預期 09:102021/04/21 財經 華為智慧汽車駕到 定價瞄準特斯拉Model3 10:332021/04/21 兩岸 不只生育率 台灣環保成績也吊車尾 朱立倫：政府還在讓民眾用肺發電 11:092021/04/21 政治 1分鐘讀財經》官股罕見萬七抬轎 掃貨10檔曝光 08:222021/04/21 財經 《國際產業》拿下東芝 貝恩資本加入搶親行列 15:582021/04/21 財經 聯發科奪Google處理器大單 04:102021/04/21 財經要聞 房屋稅5／1開徵 繳稅方式多元又便利 17:302021/04/21 房市新訊 研調：蘋果Mini LED iPad Pro顯示規格再升級 預估2021年出貨量至500萬台 19:352021/04/21 財經 蘋果發表會》全新iPad Pro搭載M1晶片 加入人物居中功能讓視訊通話更方便 07:542021/04/21 科技 財經熱門新聞 台積電後下一個護國神山是誰？張忠謀說話了 - 財經 - 工商 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 - 財經 台灣乾旱恐衝擊半導體產業 英媒報導揭下場 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。