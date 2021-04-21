全球第四大車廠Stellantis21日表示，他們決定將旗下品牌法國寶獅汽車（Peugeot）308車款的數位車速錶換成較舊版本，目的在於因應全球半導體晶片短缺問題。該公司希望將晶片保留給更暢銷的款式使用。

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(工商 )

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