假日酒店（Holiday Inn）母公司洲際酒店集團（IHG）執行長巴爾（Keith Barr）近日樂觀預估，在新冠疫苗加速施打的助攻下，全球觀光旅遊業可望於今年下半年開始復甦，屆時需求可能超過供給，而這將帶動他們的訂房量暴增。

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