全球觀光旅遊業復甦 洲際酒店集團樂觀以待 23:002021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 假日酒店（Holiday Inn）母公司洲際酒店集團（IHG）執行長巴爾（Keith Barr）近日樂觀預估，在新冠疫苗加速施打的助攻下，全球觀光旅遊業可望於今年下半年開始復甦，屆時需求可能超過供給，而這將帶動他們的訂房量暴增。 經濟數據佳且企業財報亮眼 美股多頭行情可期 金大與雄獅合作 培育優質旅遊人才 (工商 ) #全球 #觀光旅遊業 #洲際酒店集團 #樂觀 #Holiday 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸電動車正夯 科技巨擘搶進 04:102021/04/21 話題觀察 好評回歸 長榮親子夏令營 早鳥優惠再減2千 11:432021/04/21 旅遊 出席美國商會謝年夜 蔡英文籲：重啟TIFA為BTA奠基 21:222021/04/21 政治 台南將軍爭取設置台61休息站 中央請地方先做可行性研究 18:252021/04/21 生活 南僑夏季展開跑 陳飛龍：烘焙業放眼世界市場 21:362021/04/21 財經 中鼎要賣雙北二廠辦 開出誘惑價 04:102021/04/21 財經要聞 IBM上季營收成長 11季來最強 04:102021/04/21 全球財經 《半導體》南亞科攜手富威電力 轉供綠電千萬度 15:072021/04/21 財經 小公司徵才占市場44％ 逾五成畢業生以小公司為職涯起點 13:412021/04/21 財經 喔熊組長與有春茶館聯名 推喔熊滷肉飯、珍奶賣萌吸人氣 16:502021/04/21 生活 熊粉看過來 喔熊滷肉飯、喔熊珍奶萌寵上市 19:112021/04/21 寶島 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 台積電又殺破600 他洩絕地大反攻最佳時機 - 財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。