在美國總統拜登的全球氣候虛擬峰會登場前夕，歐盟21日達成減碳協議，計劃在2030年前讓排碳量至少減少55％。

依據歐盟官員協商後達成的協議，歐盟承諾在2030年前，讓溫室氣體排放量較1990年的水準至少減少55％，最終目標是在2050年前達到淨零排放。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）21日表示，「歐洲計劃在2050年成為全球第一個達成氣候中和的大陸，這不僅是政治承諾，如今也是法律承諾。」

負責監督歐盟氣候政策事務的歐盟執委會副主席提莫曼斯（Frans Timmermans）在聲明稿表示，「這是歐盟指標性的一刻，今日的協議也將強化歐盟處理氣候危機的全球領導者地位。」

歐盟2030年前減碳55％的目標，雖高於先前提出的40％，但仍低於歐洲議會要求60％的水準，而歐洲環保派尋求的減碳目標為65％。

歐盟官員經歷數個月的僵局和20日徹夜談判後，代表歐洲議會與27個會員國政府的官員，終於敲定歐洲氣候法。歐盟21日達成的協議還需要各成員國和歐洲議會通過，但這個流程只是形式。

然而歐盟環保派議員對協議的減碳幅度並不滿意，議員表示，只要利用計算技巧就能達到55％的標準，但實際上減少的排放量僅有52.8％。

歐洲議會議員暨環境專家布洛斯（Michael Bloss）批評道，歐盟會員國與歐洲議會「倉促通過軟弱無力的氣候法律，只為了得到和拜登拍照的機會。」

拜登邀請40多國領袖與團體，22日出席為期兩天的全球氣候峰會。美國將在會中宣布2030年前降低溫室氣體排放量的最新目標。

美國與歐盟皆致力在2050年前達到碳中和，以實現2100年前全球溫度僅升高攝氏1.5度的目標。

(工商 )