荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）21日公布第一季財報，拜全球晶片需求強勁所賜，首季業績超越市場預期，該公司同時上修2021年財測，預估全年營收可望攀升30％。

艾司摩爾第一季淨利達13.3億歐元（約16億美元），遠遠優於2020年同期的3.91億歐元，亦超越分析師預期的10.8億歐元。首季營收由24.4億歐元攀升至43.6億歐元，優於市場預估的40.2億歐元。

艾司摩爾表示，截至第一季末，淨訂單由2020年底的42.4億歐元增加至47.4億歐元。艾司摩爾第一季訂單超越自身預期，預估第二季訂單將持續增加。

在全球電腦晶片短缺，市場需求強勁下，艾司摩爾預期2021年營收可望揚升30％，相較於1月預估的至少增加10％。

艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）表示，「與3個月前相比，公司的所有市場和產品組合皆出現需求激增的情形。」溫寧克亦指出，除了硬體設備外，客戶亦購買應用軟體，以協助提升產能。

艾司摩爾為全球光刻機龍頭，客戶涵蓋全球主要半導體大廠，包括台積電、三星電子和英特爾等。艾司摩爾絕大部分的營收來自台灣和韓國，大陸排名第三，美國位居第四。

荷商安智銀行（ING）指出，艾司摩爾調升2021年全年財測，但第二季預測大致符合市場預期，意味著下半年將有強勁的業績。

此外，花旗表示，艾司摩爾最新財測代表，全年營收將達180億歐元。

另一方面，艾司摩爾計劃提前完成2020年1月宣布的60億歐元庫藏股計畫，強勁的現金流有助公司在未來幾季大量回購股票。

(工商 )