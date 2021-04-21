墨西哥、波蘭 查獲假輝瑞疫苗 22:592021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國藥廠輝瑞（Pfizer）周三表示，他們與德國BioNTech生技公司研發的疫苗在墨西哥與波蘭都出現假貨狀況，顯示不法分子想趁機大賺一筆。兩地相關單位查獲假疫苗並送往輝瑞測試，證實裡面所含物質不同，外頭標籤也是仿冒。 永豐餘公告 中止子公司永道射頻上海證交所上市案 宏碁入股敦泰 施家父子皆未參與臨時董事會 (工商 ) #波蘭 #查獲 #輝瑞 #墨西哥 #輝瑞疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球新冠肺炎疫情創新高 歐美、印度成大流行中心 14:402021/04/21 生活 宏碁入股敦泰 施家父子臨時董事會中皆迴避 21:132021/04/21 財經 觀念平台－唱衰、作衰、唱不衰、見衰不唱 04:102021/04/21 專題周報 陸放寬旅行限制 接受美製疫苗接種者入境申請 12:442021/04/21 兩岸 瑞薩、尚承科技攜手合作 成為安全設計合作夥伴 18:192021/04/21 財經 中職》徐若熙火球連發 滿壘連飆2K振奮怒吼 20:482021/04/21 體育 台股多頭氣焰跌幅收斂 航運、鋼鐵、面板合力點火 11:402021/04/21 財經 中小型A級動能50指數大搬風 增刪43檔 12:022021/04/21 財經 《天堂2M》4／28更新 安塔瑞斯洞窟深處BOSS「猛龍獸」登場 11:342021/04/21 科技 柯瑞投瘋了 10顆三分轟倒七六人 04:102021/04/21 運動天地 調查局創台灣最多查獲大麻紀錄 2毒梟聲押獲准 16:082021/04/21 社會 財經熱門新聞 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 台積電又殺破600 他洩絕地大反攻最佳時機 - 財經 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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