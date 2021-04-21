美國藥廠輝瑞（Pfizer）周三表示，他們與德國BioNTech生技公司研發的疫苗在墨西哥與波蘭都出現假貨狀況，顯示不法分子想趁機大賺一筆。兩地相關單位查獲假疫苗並送往輝瑞測試，證實裡面所含物質不同，外頭標籤也是仿冒。

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