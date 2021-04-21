英3月通膨率年增0.7％ 低於預期 22:592021/04/21 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局（ONS）周三公布，3月通膨率年增0.7％，高於2月的年增0.4％，但低於市場預期的年增0.8％，主因在於油價攀升與服飾折扣減少。分析師預期，在電費與天然氣攀升的助攻下，4月通膨率可能升至1.7％，最快5月可能接近央行設定的2％目標。 《國際經濟》英國3月CPI升至0.7％ 略低於預期 經濟數據佳且企業財報亮眼 美股多頭行情可期 (工商 ) #通膨率 #攀升 #英國 #國家統計局 #ONS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾文水庫放流烏山頭水庫 蓄水率跌破1成 20:472021/04/21 生活 遞延效應 3月信保取得融資 月增逾4成 04:102021/04/21 金融．稅務 基本金屬、塑橡膠製品 接單大爆發 04:102021/04/21 財經要聞 聯博：據歷史數據顯示 預估標準500未來一年仍有18％的投報酬率 13:012021/04/21 財經 消金爭議年破萬件 解決率逾五成 04:102021/04/21 金融．稅務 《基金》成長股估值過高 價值股遍地開花可期 10:522021/04/21 財經 《基金》殖利率引爆投資分歧 3利器逢低搶成長股 12:342021/04/21 財經 陸港觀盤－投資陸股 重新聚焦企業獲利 04:102021/04/21 全球財經 鮑爾重申低通膨政策持續 承諾會保持一定範圍內 19:522021/04/21 財經 攝護腺癌就怕骨轉移 國衛院發現「鬼滅基因」 蜂膠或有助益 10:332021/04/21 健康 最強3月 外銷訂單連13紅 04:102021/04/21 財經焦點 財經熱門新聞 台積電後下一個護國神山是誰？張忠謀說話了 - 財經 - 工商 新冠疫情橫掃 世界十大經濟體重洗牌 - 財經 台灣乾旱恐衝擊半導體產業 英媒報導揭下場 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 中鋼賣太早怎麼辦？分析師曝2檔賺回來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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