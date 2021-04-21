英國國家統計局（ONS）周三公布，3月通膨率年增0.7％，高於2月的年增0.4％，但低於市場預期的年增0.8％，主因在於油價攀升與服飾折扣減少。分析師預期，在電費與天然氣攀升的助攻下，4月通膨率可能升至1.7％，最快5月可能接近央行設定的2％目標。

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