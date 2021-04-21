龍狀元王維中出場中繼兩局，繳出三個三振

味全龍王牌投手王維中今日對上富邦悍將中繼2局無失分，最後味全以2比1贏球，以貢獻度來看王維中拿下此戰勝投，這也是他中職生涯首勝，王維中到賽後才知自己無意間拿到勝投，他表示首勝球要獻給媽媽，有她一路無條件的支持才能有現在的他。

此戰徐若熙先發4局無失分，由於投球沒滿5局沒有勝投資格，王維中在第6局登板中繼，2局用39球無失分，只被敲2安、有3次三振，守護味全龍的1分領先優勢，賽後紀錄組選為勝投者。

賽後經過媒體告知，王維中才知道自己拿到中職首勝，「沒有想過用中繼拿勝投，很開心先拿到第1勝，之後會繼續加油，為這個球隊盡全力。」

總教練葉君璋認為王維中此戰表現不錯，球速、變化球都有表現，可惜用球數偏多，因此沒讓他續投第3局。

拿到首勝球，王維中要送給媽媽，「球還沒拿到啦，但先送給我媽，這一路是她看著我，無條件支持我打球到現在，她今年只有來開幕戰，希望之後能再邀請她來看我比賽，這一顆先給媽媽，下一顆再給我爸。」

王維中傷癒歸隊後先從中繼出發，球隊預計他5月回到先發輪值，王維中表示今天丟2局後應該會先休2天，之後再中繼1局，接著到花蓮比賽。

(中時 )