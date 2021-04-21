《植劇場2》即將啟動拍攝計畫，第二代新演員也正式公布，入選者包括有鄭湋曄、林映彤、許莉廷、林貫易、陳奕均、徐崧育、鎮萬鈞、王瑋鍾等共8位新演員，這幾位是由導演王小棣、蔡明亮、馬汀尼、陳玉勳、王明台、高俊耀及經紀人洪倩玉等人擔任評審選出。新人成員背景各異，有多位已有影視演出經驗，或是科班出身、舞者背景等等。目前8位新演員已上完培訓課程，未來會透過試鏡參與《植劇場2》拍攝新作品，除了與不同演員合作外，也會和第一代學長姊同台，兩代演員們將碰撞出什麼樣的火花，令人期待。

《植劇場2》許莉廷是柯震東同經紀公司師妹，看戲時被經紀公司發掘入行。(拙八郎提供)

年紀最小的19歲許莉廷，是柯震東同經紀公司師妹，涉獵表演全因國中時老師曾開玩笑說她長得像仙女，積極邀請她加入話劇社，沒想到一番玩笑話讓她就此跟表演結緣。之後她去北藝大看戲，意外被經紀公司發掘入行，「公司同事都說很像寶可夢抓寶，當時還以為是詐騙。」她透露早在5年前就想跟同學一起報名《植劇場》，但無奈錯過報名時間，沒想到過幾年終於有機會；至於跟師兄柯震東的互動，她害羞表示：「我們比較少見面，之前尾牙遇到，師兄鼓勵我說要加油。」

《植劇場2》林映彤畢業於台藝大戲劇系，已有不少演出經驗。(拙八郎提供)

24歲林映彤畢業於台藝大戲劇，科班出身的她曾擔任瘦子E.SO《I Wish I Was There》MV女主角，戲劇作品有《一個屋簷下》、《美味滿閣》等，目前正在拍攝《神將少女八家將》，苦練八家將身段。擅長肢體的她，甄選時表演肢體動作結合戲劇的片段，展現精彩的肢體掌握能力，武術課時也展現單手翻滾的高難度動作。

《植劇場2》鄭湋曄甄選時表演饒舌讓評審印象深刻。(拙八郎提供).

23歲鄭湋曄曾在英國求學，大三暑假回台時被經紀公司簽約發掘，平時興趣除了饒舌外，還喜歡泰拳、巴西柔術、拳擊等運動，甄選時他帶來饒舌歌曲演出令評審印象深刻。他透露當時看到指定考題直呼嚇到，沒想到全是莎士比亞經典劇目，且台詞長又難背，幸好最後順利通過。他期望未來能挑戰與自己個性反差較大的角色，比如會想演出反派，去探究心理背景，「因為愛看心理類書籍，會想了解他們背後可能都經歷過什麼，才導致他們變成這樣。」

此外北藝大戲劇系畢業的23歲鎮萬鈞，多以參加劇場演出為主，會參加甄選是因為退伍後結束2年多的戀情，當時學弟看他身陷失戀痛苦，邀他演出畢製愛情劇，希望幫助療癒情傷。排練時，他看到學弟妹都在準備《植劇場2》甄選，決定一起參加報名，沒想到能幸運入選。

《植劇場2》鎮萬鈞畢業於北藝大戲劇系。(拙八郎提供)

23歲林貫易從10歲開始學習舞蹈，習舞10多年的他，畢業於北藝大舞蹈系，擅長以肢體展現情感，甄選時以精采的現代舞表演脫穎而出，曾參與2020《孽子》舞台劇、網劇History 4《近距離愛上你》等演出。他表示當初看《花甲男孩轉大人》，進而認識植劇場，「因為我從小是阿嬤帶大，阿嬤離開後影響我很大，覺得怎麼有一部作品那麼貼近生活」，他脖子上的刺青也是為了紀念家人。而未來最希望能跟劉冠廷合作，「他在不同作品都可以把角色拿捏得這麼剛好，而且他是我國中的學長，如有機會合作一定會開心到飛起來。」

其他新演員中，23歲陳奕均畢業於成大台文系，演出經驗也多是舞台劇、音樂劇為主，過去曾因太過「鞭策自己」天天練唱，讓他年紀輕輕就喉嚨長繭，幸好靠著慢慢休養嗓音已經恢復。22歲徐崧育就讀台藝大大四，甄選時表演《重慶森林》金城武吃鳳梨罐頭思念橋段，展現一秒落淚的演技，讓評審印象深刻。25歲王瑋鍾則自美國回台追求表演路，高三時參加話劇社進而愛上表演，大學畢業後曾到北京學習表演，過去也曾當過學生製片。

(中時 )