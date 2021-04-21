現代人不論年長、年幼，一般日常生活中，幾乎都用手機拍照最方便、迅速，不過拿手機的姿勢卻大有玄機，有網友分析，大部分人拍照可歸納為2種姿勢，一看就知道年齡，一般會用大拇指、食指夾在手機兩側的人通常較為年長，貼文曝光後引起廣大迴響，有網友直呼：「太準了！」

有日本網友在推特分享兩張照片指出，根據過去經驗觀察發現，用大拇指、食指拿手機兩側邊框，並用食指或大拇指點按拍攝鍵的人，其使用方式較類似早期使用相機的拿法，通常年齡也較為年長。

反之，若是用整隻手掌直接托住、固定手機，再用另一手手指操控拍照的人，通常年齡可能在18歲以下，而且這樣的姿勢對他們來說很理所當然。原PO自己也表示，他發現這樣的手法，不僅不會擋到鏡頭，拍照時也比較不會晃到。

推文一出引起廣大迴響，瞬間吸引近7萬人按讚，網友紛紛回應「真的是這樣」、「太準了！」、「右邊的拿法比較穩」、「左邊的拿法很容易拍到手指」、「這下大家都知道我是大叔了」；不過也有網友說「習慣用單眼相機拍照的人，也會用右邊拿法喔」、「我從沒用過傳統相機，但也是用左邊拿法」。

有網友分析，因為傳統相機的鏡頭通常在正中央，所以為了避免擋到鏡頭，自然會從兩側拿相機，但現在手機的鏡頭大多在角落，若手持邊框拍照，很容易摸到鏡頭，或拍到自己的手指，因此從小就習慣用手機拍照的年輕人，很多都不會用這種拿法拍照。

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(中時新聞網)