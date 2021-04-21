學測成績放榜，不少高中生前往心目中理想的大學系所參加面試，不過近日台灣大學法律系進行招生面試時，竟然有學長姐在場外對著高中生們高舉「塊陶啊（塊陶啊）」大字。原來，字卡創作人「玄米律師」，希望藉此舉奉勸那些未來想唸法律的人考慮清楚，「不要再一頭熱來念法律系了。」

有網友在網路論壇Dcard上分享臉書上一篇貼文寫到道，「台大法律系今天給高中生面試，有學長姐到現場舉牌給了未來學弟妹良心建議。」只見照片中2位學長姐高舉「塊陶啊（與快逃啊同音）」3大字，在招生面試場合看起來格外諷刺。對此，PO文網友好奇發問，「法律系很慘嗎？」

貼文馬上引起討論，同時也釣出不少就讀法律系的「苦主」們現身說法，一位網友指出，「法律系就跟愛情一樣，外面的人拼命想進來，裡面的人拼命想出去。上賊船後就好難下來了，直接暈死在上面。」對此，有網友分享臉書粉專「玄米律師」寫給高中生的勸世文，該文的作者正好就是舉牌的法律系學長姐，文中羅列出就讀法律系的優缺點，借此提醒初出茅廬的高中畢業生，好好選擇就讀系所。

網友好奇發問，「法律系很慘嗎？」不少就讀法律系的「苦主」們現身說法。(摘自Dcard)

玄米律師在「高中生，為什麼你不該讀法律系」這篇文中寫道，在就讀台大法律4年間，己經看多太多優秀的法律系學生抽不了身，在人生道路中迷航，悔恨當年的選擇。其中最主要的原因就是法律系所有其他科系所沒有的「國考」，由於律師執照考試幾乎是所有法律系學生必經的門檻，「讀法律系，還沒考過國考，等於你什麼也不能開始。」

玄米律師指出，律師執照考試「曾經的通過率是10%，最近多了400分門檻，通過率大概是6–8%，是所有需要國考的科系裡面最硬的門檻。」跟學測不同的是，國考只有「過」跟「不過」的差別而已，考試範圍又大，就算認真準備還不一定考得上。「最可怕的是，萬一沒考上，等著你的是另一個365天。」

律師執照考試幾乎是所有法律系學生必經的門檻，「讀法律系，還沒考過國考，等於你什麼也不能開始。」(示意圖/Shutterstock)

好不容易考上了，難道前途就一片光明嗎？玄米律師繼續指出，先不提律師要實習5個月，實習缺不但難找，實習薪水平均才2.5萬。就算當上律師，加班是常態，想要當能賺大錢的律師，「往往是超高工時，犧牲私人生活所換來的。」

最後，玄米律師也整理出不適合當律師的5種人：想賺大錢的人、追求 work-life balance的人、想移居國外的人、討厭考試的人、英文不好的人，「如果你還是堅定著想往法律系邁進，那我祝福你」。

(中時新聞網)