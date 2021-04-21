對於王國材昨（20）日接任交通部長，並矢言改革台鐵一事，資深媒體人趙少康表示不容易，他也質疑，過去民進黨在野時常常喊國營事業民營化，一旦執政之後，沒有一家國營事業民營化。趙少康說，民進黨過去罵國民黨聘總統府資政、國策顧問，結果民進黨執政後，資政、國策顧問人數比國民黨時期還多。

新任交通部長王國材昨（21）日交接，致詞時他提出八大施政重點，把「家大業大」的交通部各局處業務都納入，其中落實台鐵改革列為第一。他並向台鐵員工喊話表示，台鐵改革一定是乘客、台鐵、員工三贏，員工不會因此減少任何福利。

一向支持台鐵公司化的王國材表示，台鐵改革需要溝通，他前天已和祕書長、主計長討論到財務上的一些作法。王國材並向台下的台鐵工會理事長保證，改革一定是乘客、台鐵、員工三贏，員工不會少了一點點福利。

對於台鐵是否公司化、民營化？趙少康今（21）日在Yahoo TV《鄉民來衝康》表示「不容易」，畢竟是百年老店，雖然也有好處，譬如有很多土地資源，如果活化，可以挹注台鐵虧損。另外，台鐵有1萬多位員工，組織很龐大。

趙少康話鋒一轉，開始批評民進黨，過去一天到晚嗆國營事業沒效率，因此要民營化。但民進黨執政後，一間國營事業都沒有民營化，都是嘴巴講一講。

他也分析，民進黨執政後，維持國營事業，董事長、董事、監察人、總經理都民進黨派，選舉還可以當輔選工具，所以一間國營事業也沒有民營化。

趙少康又舉例，例如僑委會，過去罵國民黨，認為僑務委員太多，但民進黨聘請僑務委員比國民黨還多。過去也罵總統府資政、國策顧問，結果民進黨執政以後聘的比國民黨還多。

(中時新聞網)