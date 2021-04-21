桃園市一名保安警察大隊退姓的蕭姓男子日前在路上講電話，遭一名龍安派出所的甘姓警員攔下開單，而蕭男則以警員跨轄區執行勤務、甘員臂章無警員編號等，拒絕簽收，更要求甘員開立臨檢異議表，在甘員一邊繕寫時，蕭男又嗆聲表上所用印的分局長名有誤，全程錄下影片上網爆料。對此，桃園分局回應，均依法行政，臨檢表上的錯誤為支援同仁忙中有亂拿成舊的。

退休保大遭開罰 狂洗現任警執勤有瑕疵（影／記者爆料網）

退休保大「教」現任警執勤 罵「不知道你是不是假警察啦」（影／記者爆料網）

透過爆料影片可見，蕭姓男子語氣氣憤，拿起手機錄影的同時，一邊向甘姓警員大喊，「你未遵守開單程序，你又未攜帶臨檢紀錄表應勤裝備」，並指稱甘姓警員連手臂上的警員編號都未縫，撂下一句「你是真警察還是假警察，我是不知道啦。」而甘姓警員全程沉默不語，僅低頭繼續寫臨檢異議紀錄表。

下段爆料影片中，甘員舉起繕寫完畢的臨檢異議紀錄表，問蕭男要不要簽收，而蕭姓男子則嗆說，「可是分局長不是林信雄是邱紹洲，你這異議表就不對啦」，影片後段蕭男則持續說，這張異議表並不具法律效力，他若簽收也沒用。

對此，桃園分局回應，本月15日蕭男將車停在路邊講電話，已擋到後方來車，甘員依法進行交通取締，並無誇轄區值勤的疑慮，而臂上無警員編號的部分，實則甘員所著的是警用雨衣，材質難以繡上編號，最後針對臨檢表上用印錯誤，警方則說，該表為支援同事忙中有誤拿錯的。

實際上，臨檢異議表是用在民眾對警方臨檢有疑慮時所開立，並非用於對交通違規的告發異議，桃園分局也說，若蕭男對甘員執勤有疑慮，可當場陳述，並由警方註記在罰單空白處，並不需開立臨檢異議表。

(中時新聞網)