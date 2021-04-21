由金鐘視帝藍葦華、楚宣等人主演的民視金鐘好戲《日蝕遊戲》，21日釋出主視覺海報及播映日期，觀眾認為「好神祕，很像寄生上流」，男主角藍葦華看到海報相當驚喜，他說把角色劉建昇內心的無奈掙扎都表現出來了，楚宣則說把她的處境跟求救的眼神表露無疑，也讓當時拍攝的點滴回憶都湧上心頭。

以階級分化下的「女性困境」為題，打造社會寫實的優質金鐘劇《日蝕遊戲》，找來新銳設計師張竣凱設計海報，劇中人物在日蝕的意象下暗藏著各自心緒，交織出《日蝕遊戲》的整體調性。楚宣第一眼看到主視覺海報，驚喜不已，角色心境都湧上心頭，雖然她目前是單身，但透過角色看到女人必須身兼女兒、媳婦、媽媽、老婆、職業婦女多重身份，兼顧家庭與職場，還要面對丈夫與摯友的背叛，超級心碎及心酸，覺得女人與天俱來的母性，為了捍衛家庭真的很堅韌很偉大。男主角藍葦華表示看到海報就是人生的暗黑，還是驚悚的暗黑，這一部戲是人生的遊戲，還是人性的鬥爭，值得觀眾期待。

《日蝕遊戲》全劇共3集，將於5／23起，每周日晚間十點在民視無線台播出。「貧富差距」造就「階級差距」，兩種社會現象皆是全球共有問題，包括台灣社會也感受甚深，一般觀眾對於「貧富」、「階級」並不陌生，也在生活周遭不斷上演，劇情以中產之家為觀點，讓觀眾透過影像的畫面強烈地一同體驗躋升上流後，主角一家所面臨權、名、利的爭鬥與人性的黑暗面。這在《日蝕遊戲》中被探討著，女主角林芝祺因為丈夫劉建昇升職而被迫辭職回歸家庭，因此流轉於不同角色-妻子、母親、貴婦、媳婦，她努力配合丈夫融入上流社會的大家庭，也見識到上流生活的虛假與醜陋，如夢幻泡影在週遭生滅無常。

(中時 )