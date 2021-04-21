行政院前發言人丁怡銘，今年3月被揭露回鍋政院顧問，隨即遭爆致電立法院長游錫堃辦公室「嗆聲」，對於丁怡銘回鍋和爭議言行，謝龍介說，在太魯閣事故發生後，民進黨內部通通都一樣，只顧派系的權位保衛戰。他認為，對蔡英文來說要保持派系恐怖平衡，前交通部長林佳龍在幫行政院長蘇貞昌擋子彈，而蘇貞昌又幫蔡總統擋子彈，所以蔡英文根本不急著處理丁怡銘這件事，且丁怡銘還會再囂張一段時間。

行政院前發言人丁怡銘回鍋政院顧問，又傳出致電立法院長辦公室開嗆，爭議連環爆。（本報資料照片）

謝龍介21日上TVBS政論節目「新聞大白話」，談及丁怡銘回鍋和致電游錫堃辦公室「嗆聲」，謝龍介認為，「嗆聲絕對不是丁怡銘自己的意思，是幫蘇貞昌扮黑臉當壞人，蘇貞昌又不是吃素的，會不知道丁會被罵成什麼樣嗎？他說，如果大家反過來思考，丁怡銘若跳離行政院，哪個派系敢收他？過去和他有過衝突的派系誰要收他？所以蘇貞昌在這個時候更不可能放他走，只會對丁更好」。

主持人錢怡君問謝龍介，「為何蘇貞昌不用自己手上既有的基金會去養丁怡銘就好，要用國家的職位？」謝龍介舉例，一般人養寵物當然是希望養有戰鬥力的，誰會想養老打敗仗的寵物，正因為丁怡銘有戰鬥力，對正國會的游錫堃那樣半恐嚇的態度，所以蘇貞昌對他才求之不得，沒有他在蘇貞昌是吃不下飯的。

謝龍介強調，在太魯閣事故發生後，民進黨根本不管有多少人死傷，只會顧慮派系的權位保衛戰，蔡英文就是要保持派系的恐怖平衡，對蔡英文來說，林佳龍在幫蘇貞昌擋子彈，而蘇貞昌又幫蔡英文擋子彈，所以蔡英文幹嘛急著處理蘇貞昌找丁怡銘這件事，他個人認為，丁怡銘還會唱秋(囂張)一段時間。

(中時新聞網)