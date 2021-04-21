味全龍「火球熙」徐若熙今日先發對上富邦悍將，原本目標丟滿5局，但可惜第3局遇上危機用球數激增，該局徐若熙連續三振富邦強打高國輝、林益全後為自己怒吼，他透露其實是對自己生氣。

徐若熙在第3局用了30球才結束，一度被強襲球打到左膝而形成滿壘危機，他表示當下並無大礙，明天再看狀況如何，滿壘後徐若熙開始催球速，還丟出154公里火球平個人本季最快球速，讓高國輝、林益全雙雙揮空三振出局，安全下莊。

談到該局危機，徐若熙表示幾乎都是直球對決，「變化球是搶好球數，所以2好球後的直球可能比較用力一點，因為高國輝、林益全對投手來說是很有威脅性的打者，所以會用盡全力跟他們對決。」

退場時徐若熙振臂怒吼，罕見露出激動表情，「太想讓打者出局，導致用球數比較多，第3局丟到自己有點生氣，最後有怒吼一下，那局自己比較不滿。」

此戰徐若熙用73球是個人新高，他遺憾沒能投到第5局，「第3局用球太多，不然應該可以丟到第5局。」

(中時 )