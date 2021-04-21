前行政院發言人丁怡銘。（資料照片）

趙少康（右起）、郭正亮、統神、尹乃菁。（取自Yahoo TV《鄉民來衝康》網路節目）

行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月，已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，引起輿論譁然。對此，資深媒體人趙少康揶揄，如果將來丁允恭也回任，就可以組「丁丁內閣」；網路名人「統神」則說他自己不在乎，反正觀感已經爛到谷底！

對於行政院前發言人丁怡銘回鍋行政院一事，PTT名人「四叉貓」21日在Yahoo TV《鄉民來衝康》節目中指出，這件事在網路上都罵翻了，因為觀感不佳，過去「牛肉麵事件」就吵了好幾天，結果沒多久又回鍋，網友重新翻出「牛肉麵事件」再罵一次。

資深媒體人趙少康諷刺，如果把丁允恭也找回來，行政院就可組成「丁丁內閣」！因為兩個人都靠「梗圖」、「小編」治國。

不過實況直播主「統神」則表示，他其實對這些事情無感，只是對於「機要」這個職務覺得好像不錯，但機要好像是秘書，也不用太在意。不過統神自謙，他自己沒有公務員任用資格，沒辦法當機要。丁怡銘這件事反正觀感爛到谷底，也無所謂。

郭正亮補充說，當機要不需要公務員任用資格，重點是要成為某人的「親信」，要給安家費！郭正亮說，大家批評的觀點，蘇貞昌一定都想過。蘇貞昌競選時，丁怡銘的梗圖和網路文宣頗受好評，目前文宣小組可能還是需要丁怡銘。尤其蘇貞昌個性火爆，能在蘇貞昌旁邊長期工作，也不容易；蘇貞昌可能也蠻依賴他的。

(中時新聞網)