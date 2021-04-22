嘉義縣驚傳32歲女兒伴母屍長達一周的悲慘案件，事後還發現，這對領有精神障礙的母女，12年前明明知道男主人已死在床上好幾天，卻沒對外求援，與屍體一同生活至少5天，當年警方破門時，母女倆竟坐在客廳吃飯，不發一語，讓到場員警感到相當詭異。

2009年7月某日，竹崎這戶人家發出陣陣臭味，因天氣炎熱，鄰居受不了，傍晚通知村長會同警方到場，因敲門無人回應，警方決定破門而入，結果發現屋內滿是屍臭味，但母女倆卻淡定在客廳吃飯，尋找後發現60歲男主人躺在床上，全身浮腫、長蛆，還滲出血水，死亡至少超過5天。

當時面對警方詢問，母女倆面容呆滯，不發一語，且屋內門窗封閉，卻擺滿了許多塑膠排氣管，讓承辦員警覺得非常奇怪。據了解，男主人經商失敗後就帶著妻女住在竹崎這戶平房內，幾乎不與人互動，疑似靠積蓄過活，而男主人過世後，母女二人才接受強制治療，並領有身障手冊至今，但鄰居萬萬沒想到，12年前伴屍事件竟然又重演，議論紛紛。

(中時 )