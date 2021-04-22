走路是最常見的運動了，也是最實用的。快走被世界衛生組織《關於身體活動有益健康的全球建議》和《美國人身體活動指南》第二版推薦為有利身體健康的有氧身體活動。

走路為人之本能，對一般人來說，盡量快走，感受其樂趣，順勢保持在快樂狀態，久了自然能達到行意合一狀態。

●行意合一的動作

行走速度越快，動作自然越發趨於整體全身性。研究顯示，人類能自動優化走路技術，在一定速度下，身體會本能地優化到最佳節能省力狀態，速度較慢時，會本能地拒絕運用全身各肌群促進行走；反之，則會趨於整體全身性運動。多練習，自然更連貫順暢。

●意識

專注一心，充分享受行走過程。走路也是一件可以讓人上癮的事。

●動作與意識融為一體

想讓動作與意識融為一體，有兩個特徵條件：同步一致和相互促進。同步一致，即動作與意識同步完成（日常生活中，動作與意識常常不同步，一般是先有意識，後有動作），且非常一致（所做正好是所想）。

相互促進，就是選擇能讓自己享受的行走動作，自然希望將運動堅持下去，使得動作與意識可以相互促進，而適宜的快走正好能讓人產生享受意識。

●日常慢走VS.行意合一狀態下的行走

行意合一的典型特徵是速度快，能使整個心肺受到充分鍛鍊。

(《行意合一》圖/四塊玉文創提供)

●行意合一的作用

行意合一要求快走，可以讓身心得到更加充分的鍛鍊，使行走強度達到中等強度有氧鍛鍊水準，世界衛生組織《關於身體活動有益健康的全球建議》中強調，每週150分鐘以上的中等強度有氧身體活動可以大大降低患冠心病、高血壓、第二型糖尿病、多種癌症等各種疾病風險，延年益壽。

需要說明的是，這並不能表示行走越快越健康長壽，原因很有可能是因為堅持快走的人更容易達到每週150分鐘以上的中等強度有氧身體活動，從而降低了患各種疾病的風險，從而延年益壽。

(《行意合一》圖/四塊玉文創提供)

對於有跑步、打球等其他足夠中等強度有氧身體活動的人來說，快走就未必有這麼好的效果了，研究顯示，中等強度有氧活動超過了每週300分鐘後，增加部分的運動量效果並不明顯。

建議大家，快走鍛鍊可遵循世界衛生組織《關於身體活動有益健康的全球建議》的大原則，每週中等強度有氧身體活動保持在150∼300分鐘為宜，沒有必要為了鍛鍊而特別增加運動時間。

(本文摘自《行意合一》/四塊玉文創)

【作者簡介】

吳彬

中國武術研究院專家委員會委員，武術國家級教練、武術九段。原國際武術聯合會技術委員會主任，亞洲武術聯合會技術委員會主任，中國武術協會副主席，北京武術學院院長，北京武術隊總教練。培養出一百餘位武術冠軍，包括大家熟悉的李連杰、吳京等。

叢遠新

畢業於武漢大學應用物理專業，電氣工程師，跟隨吳彬研習傳統武術多年。

呂韶鈞

北京師範大學體育與運動學院教授、博士生導師，武術八段，舞龍舞獅國際級裁判，武術國家級裁判。

《行意合一》/四塊玉文創

(中時新聞網)