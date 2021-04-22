爬樓是最易產生快樂的運動之一，是不是有點出乎意料？很多人提起爬樓首先想到的是太累、太枯燥，確實對於人體來說垂直位移越大，耗能越高。但是，只要方法得當，耗能越高的運動反倒越容易產生快感，只要開始，快樂馬上就能飛漲！

爬樓為《美國人身體活動指南》第二版推薦的高強度身體活動，具有很好的鍛鍊效果和實用性。

行意合一的動作(往上走的爬樓)

●步子要大，一步走2∼3個台階（體力、體能允許的情況下）。

步子大，自然會讓身體受到充分鍛鍊，有助於人體充分轉動骨盆，協調肩、胯，促使心肺充分鍛鍊好。

●注意「開則俱開」，充分將腿蹬直，將脊柱伸展開。

關鍵是支撐腿充分蹬直，另外還得注意軀幹要挺拔（提頂、拔背、收腹、斂臀、氣沉丹田，整個S形脊柱往上伸展），這樣做，一方面蹬地更加有力，另一方面可以更好地保持平衡，防止身體搖擺。

●意識（往上走的爬樓）

關鍵在於享受爬樓過程。另外得注意專注一心，心無旁騖，這大大有利於提高動作品質。

動作與意識融為一體（往上走的爬樓）

一方面，充分享受爬樓這項運動，才能長久堅持下去。另一方面，正確的爬樓動作也能促進享受。爬樓的步伐、節奏、強度要保持在促進快樂的狀態，需要較好的體力、體能、平衡能力和心肺功能，當然，這需要一定的訓練時間。

●日常慢走VS.行意合一狀態下的爬樓(往上走)

(《行意合一》圖/四塊玉文創提供)

.行意合一的作用

爬樓時達到行意合一的狀態可以使爬樓成為無比的享受，讓爬樓鍛鍊變成日常生活的一部分，從而產生極佳的鍛鍊效果。

●好處：

1.延年益壽。腿部力量是長壽的重要指標，爬樓可以將腿部力量維持在較高水準，對延年益壽很有好處。

2.增強心血管功能。爬樓可促進血液循環，刺激心臟，減少患心血管疾病的風險。

3.增加肺活量，強健呼吸系統，提高全身的新陳代謝水準。

4.提高性功能，促進睾丸素分泌，是免費的「威而鋼」。

(《行意合一》圖/四塊玉文創提供)

5.增強活力，緩解神經緊張和疲勞，提高睡眠品質。

6.幫助減肥。爬樓是垂直位移的運動，耗能高，結束後能維持較長時間的燃脂狀態。

●往下走著下樓

下樓時膝蓋所承受的衝擊力較大，應注意緩衝（柔化技術）：將擺動腿向前下擺動至最大，以伸展出的前腳掌著地， S形脊柱也應在最大伸展狀態，著地瞬間隨即鬆開，實現剛柔轉換。

(本文摘自《行意合一》/四塊玉文創)

【作者簡介】

吳彬

中國武術研究院專家委員會委員，武術國家級教練、武術九段。原國際武術聯合會技術委員會主任，亞洲武術聯合會技術委員會主任，中國武術協會副主席，北京武術學院院長，北京武術隊總教練。培養出一百餘位武術冠軍，包括大家熟悉的李連杰、吳京等。

叢遠新

畢業於武漢大學應用物理專業，電氣工程師，跟隨吳彬研習傳統武術多年。

呂韶鈞

北京師範大學體育與運動學院教授、博士生導師，武術八段，舞龍舞獅國際級裁判，武術國家級裁判。

《行意合一》/四塊玉文創

(中時新聞網)