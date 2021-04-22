偏鄉人口外移下，孩子普遍不易接觸各類型職業，職涯發展難免缺乏信心；另一方面，就算讓孩子體驗多元職業技能，能否也同時為永續議題作出貢獻呢？

財團法人聯合報系文化基金會、財團法人大聯大教育基金會、社團法人國際技能發展協會，在東北角瑞芳區舉辦「小小國小接班人∙點亮東北我的家」營隊，邀請台灣的國際級技職國手帶領孩子參與家鄉改造，除了拓展孩子的職業視野，孩子們也主動成為有力量的行動者，一起幫地球永續找解方。

「希望讓孩子了解技職可以幫助人們做什麼事，同時啟發關注環境的意念。」大聯大控股永續長曾國棟說，趁孩童時期播下良善小種子，有助解決現在和未來的社會大問題。

大聯大控股是亞太區最大的半導體零組件通路商，永續長曾國棟自己也是工程背景出身，深刻感受在技職領域做好永續理念的傳承，對環境的重要性，他更特別重視技職人才議題；而非營利組織Skills for U的創辦人黃偉翔，長年倡議用技職力與社會對話，雙方理念一拍即合，共同跳出來為台灣永續找解方。

大聯大控股永續長曾國棟說，長期耕耘社會議題需結合非營利組織、技職教育工作者、學校，以及客戶供應商一起行動。(圖／大聯大提供)

●全台最髒海岸線VS.受限的職業視野

東北角瑞芳海邊，伴隨優美風景的，是源源不絕的岸邊垃圾。2018、2019年連續兩年甚至遭環保團體評為全台「最髒」海岸線。儘管每年區內鼻頭、濂洞國小，欽賢國中、瑞芳高工4所學校師生拚命淨灘，廢棄物仍有增無減。

另一方面，由於地處偏鄉，人口外移嚴重，在地學生的家長大多從事當地漁業、服務業，職業類別單一，「孩子們的職業視野限縮，想做別的職業又缺乏信心」欽賢國中校長林才乂憂心地說。

「最髒的海岸線」與孩子「可能受限的職業視野」，一般人認為毫不相關兩個議題，卻讓曾國棟和黃偉翔找出連結契機，希望能藉機會引導孩子既體驗技職教育，也運用所學參與環保議題。

●改造水湳洞候車亭 關注環境+技職議題

濱海公路濂洞灣路段旁，依山勢層層搭建的十三層遺址映對著陰陽海，美景得天獨厚；但附近海岸線，海廢大量堆積，優美景緻充斥垃圾，簡直大煞風景。

難以置信的環境反差，讓人看了直搖頭；而隔著馬路旁的水湳洞候車亭雖於2019年重建為觀景台，但簡潔的鋼筋混凝土造型，仍欠缺美感和在地特色。

Skills for U創辦人黃偉翔發現了問題，邀請大聯大一起共商改善良方，最終決定，不如帶領孩子淨灘，再透過技能將廢棄物加工成為藝術品，裝置候車亭。這麼一來，孩子就能既關注環境議題，又拓展技職教育視野。

Skills for U創辦人黃偉翔說，國際比賽得獎的技職國手擔任教練，能讓孩子明白學技能也能站上舞台發光發熱。(圖／大聯大提供)

●傳承！頂尖技職國手帶孩子建造裝置藝術

立意雖佳，但難題馬上浮現，要找誰帶領才能讓孩子體會技能解決社會問題的魅力呢？

「就找來國際比賽得獎的技職國手擔任教練吧！」黃偉翔說。學技能也能站上國際舞台發光發熱，要讓這個很棒的理念在孩子心中發芽。

擔任教練的國手包括，國際技能競賽設計技術金牌的黃于貞、廖羿婷、油漆裝潢銀牌吳將、電器裝配優勝張哲瑋，全國技能競賽電器裝配金牌劉慶豐，每一位都是征戰無數的頂尖技職國手。

營隊活動當天，天時、地利俱足，加上國手教練領軍；但在過程中，從教導孩子使用工具機、各式器具，將廢棄漁業浮球、塑膠空瓶……彩繪之後連結電力和燈光系統，每一個過程重頭教起，非常考驗教練耐心與孩子的自信。

「蠻頭痛的，有的孩子想吸引別人的注意力，一直搞怪」吳將笑著說。最後終於發現，耐心理解孩子心中想法，持續給予引導和肯定，他們就會很認真；也有孩子一開始彩繪時怯於下筆，眼尖的教練發現了，拿出看家本領示範，建立孩子的自信，順利完成作品。

海底生物想得到，卻畫不像；電線布局既講求效率，又要顧及美觀；懸掛位置要能讓抓住遊客目光，又不能破壞建築結構……這些相互衝突的實務挑戰，教練毫無保留地傳承精彩實戰經驗，讓孩子真心信服技能解決問題的能耐。

浮球寫上九份、瑞芳，畫上海浪、海底生物，顯見孩子對家鄉環境的美好期盼。(圖／大聯大提供)

「以前只在學校學習理論，現在是實地完成作品，感覺很不錯」瑞芳高工學生林修宇充滿自信地說。而最令教練感動的是參與的同學的愛鄉之心，有人在浮球上寫九份、瑞芳，或者畫當地海底生物，融入心中期盼的美好環境，「他們很直接聯想到，正在為了家鄉做出貢獻」教練張哲瑋印象深刻。

兩天一夜活動，瑞芳區20位國小、國中、高工學生，10多位學校師長，5位技職國手，以及大聯大資源投入，嘗試串聯「環境永續」和「技職傳承」這2個社會議題，「讓孩子透過環境行動，明白走技職之路不難，更是支撐台灣社會的驕傲」黃偉翔強調。

●共知共行 共創社會永續

儘管營隊活動圓滿落幕；然而，如何讓社會關注和資源源源不斷注入，才是長期挑戰。「我們投入資源，更希望拋磚引玉，結合非營利組織、技職教育工作者、學校一起行動」曾國棟強調。

黃偉翔也認為「企業才知道所需要的人才素質，能夠精準提供非營利組織運作方向，雙方共同倡議才會更接近社會需要」。非營利組織結合企業視角共同倡議，已是大趨勢。

面對永續議題，與其單打獨鬥，不如共行共創更大效益。大聯大的下一步「把產業客戶供應商的資源帶進來，透過環境、社會以及公司治理((Environment, Social, and Governance)實踐ESG理念，一起讓社會朝永續發展」曾國棟說。

(中時新聞網)