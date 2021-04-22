4月底好運生肖大公開！搜狐網命理專欄點名，生肖豬、牛以及鼠的人從即日起運勢達巔峰，屬豬人在4月下旬有機會得到「金豬」協助，將會喜鵲報大喜，財運籠罩，屬牛人則會一改先前渾渾噩噩的生活狀態，會出現好桃花作伴，權力和財力都將到手中，而屬鼠的朋友更會一鳴驚人大發橫財。

▍1. 生肖豬

屬豬的人天生屬相五行水匯聚，其中83年生的屬豬人，納音為「大海水」，稱之為「水豬」，4月下旬一到，有機會得到71年出生的「金豬」協助，構建「亥金生亥水」生財局，等機緣一來，將會喜鵲報大喜，財運籠罩，如果將機會抓住，必定能手捧鈔票金玉滿堂。此外，相對有些屬豬之人來講，接下來4個月喜結連理，還有機會生子，建議可以在工作之餘多學習其他技能，相信耐得住寂寞，才能看見繁華，通過不斷奮鬥，未來生活令人羨慕。

▍2. 生肖牛

屬牛之人早期陣子受到子水之力的克制，從而很多人時運不佳生活多磨難，從4月22日起橫財不斷，遍地黃金，財富堆成山，一改渾渾噩噩的狀態，桃花好運作伴，權力和財力都將到手中，同時屬牛之人各方面運勢都很不錯，特別是在事業方面，往後金運可達，和氣生財。

▍3. 生肖鼠

屬鼠的朋友思維敏捷且心思細膩，心有大志和城府，天生的交際高手，在經營錢財方面獨具慧眼。在4月22至28日期間將會大發橫財，要錢有錢要貴有貴，財運暴增，事業運突起，日進金斗，要是能夠遇到機會，便能牢牢抓住，將會一飛沖天，前途一片光明。

(中時新聞網)