【回憶殺】54歲歌手伍思凱以一首經典歌曲《分享》紅遍大街小巷，他的歌聲情感豐沛，感動了不少人，而他對於妻子也有滿滿的愛，從當年一見鍾情開始，結婚21年來從來沒有傳出緋聞，凡事都以妻子的想法為重，還被譽為是童話般的愛情故事。

伍思凱在大學時期就開始組樂團在校園巡演，一邊在pub打臨時工，為音樂夢想努力存錢，他在20歲時，被當時已經是知名歌手的黃鶯鶯找去當和聲樂手，誤打誤撞進入演藝圈，而他的英文名「Sky」，就是黃鶯鶯替他取的，1990年，《特別的愛給特別的你》讓他拿下金曲獎最佳年度歌曲獎，也讓他的人氣來到顛峰，二岸三地沒有人不知道伍思凱這個名字。

《特別的愛給特別的你》讓伍思凱拿下金曲獎最佳年度歌曲獎。(中時資料照)

伍思凱曾透露，這首歌是獻給他的前女友，當時的他正處於失戀情緒中，事業卻不斷攀升，在演藝事業如日中天時，伍思凱在童安格的店裡遇見了服裝設計師連麗，連麗的左眼旁有一顆大黑痣常引來側目，甚至被外界評價「長得醜」，伍思凱初次見到她也忍不住說：「怎麼有人痣長得那麼大？」面對失禮的發問，連麗只是淡然回答，「好認啊！」沒想到就這麼被伍思凱給記住了。

伍思凱還曾擔任《超級星光大道》評審。(中時資料照)

伍思凱用盡心思就為了再見連麗一面，還推薦她來公司幫忙進行服裝設計，而女方也一步步被攻陷，在伍思凱的新加坡演唱會上，他獻唱了《特別的愛給特別的你》給連麗，而女方坐在台下感動得淚流滿面，伍思凱不顧眾人反對，半年後和連麗在美國祕密結婚，「長相並不能說明什麼，她有內涵，有才華，而且為人低調、禮貌，是不可多得的老婆人選。」

伍思凱陷入低潮時，老婆不離不棄陪伴在身邊。(圖/翻攝自伍思凱臉書)

1998年伍思凱的事業陷入低潮，他毅然決然到波士頓百克里音樂學院進修，而連麗也放棄事業隨老公來到美國，不離不棄陪伴在他身邊，回國後連麗生相繼生下兒女，便在家相夫教子，而伍思凱也為張惠妹創作歌曲《一個人跳舞》，更擔任張信哲的製作人創作了專輯《回來》，他也投資副業，將一切都歸功給老婆，在言談中總是能聽見她對連麗的欽佩和寵溺

伍思凱這幾年來凍齡，看起來幾乎沒有變老。(圖/翻攝自伍思凱臉書)

近年來伍思凱參加大陸節目《我為歌狂》再度爆紅，兒子伍靖也長大了，從美國電影學院畢業後，他在2011年為日本大海嘯寫了一首歌《Infiniti無限—愛—勇氣—希望》，儘管一度在美國被捕引起爭議，如今也回到台灣來，一家人幸福美滿，伍思凱也宛如凍齡，看起來始終沒有變老。

(中時新聞網)