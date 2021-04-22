小智，30歲，目前還是母胎單身。去年因朋友慫恿下，花錢找性工作者，趕快擺脫「老童男」的綽號。令人不勝唏噓的是，第一次性經驗就慘遭滑鐵盧。

回想當時第一次看到女人裸體，心裡非常緊張，連身體都在顫抖，更扯的是對方摸自己時，陰莖都沒啥反應，心想「ㄘㄨㄚˋ屎！那ㄟ阿ㄋㄟ」，當下感覺很丟臉，急忙穿著褲子就落跑！由於第一次性愛的經驗很糟糕，開始疑神疑鬼，擔心自己有陽痿問題，從那時起就積極的四處求醫。

為了治好陽痿，先去找醫師做震波療法，接著又聽朋友介紹去吃一帖五千元的中藥，就這樣持續三個月。當做足功課後，便聽醫師建議多累積性愛經驗，就能找回男人的自信。於是小智鼓起勇氣再次花錢光顧第二次。

偏偏第二次性經驗，更加打擊信心，進陰道不到五分鐘就軟掉，對方還幫忙手愛，不知為何「弟弟」又沒反應了，當下性致降到冰點，只好匆忙離開傷心地。從那次後就開始擔心自己的陽痿會不會沒救了？！那時曾有個念頭，乾脆找一個性冷感的女友，這樣問題或許就迎刃而解了！

●當男人在「性」上小題大作時

聽完小智講完過去性經驗後，我問了他幾個問題，才發現他對性有很多迷思與執著，因而影響了他在床上的表現。其中有兩個觀念，對他來說，是一直根深蒂固而且相信不疑的性迷思。我們一起來探討一下吧！

迷思1：

男人應該像Ａ片男優一樣，進行抽插運動要有持續半小時以上都不會軟掉的能力！

→小智：與Ａ片男優相較之下，自己跟女人做愛居然堅持不到五分鐘就軟屌，這種打擊可真大！

→導師解謎：A片是最快激起性慾的工具，其功用是為了培養豐富的性幻想。裡面的情節大部份是「被要求」誇大演出，或多或少都是虛假的。主要目的是增加視覺刺激，提高性的興奮度。因此別再誤認男優的表現是「正常值」，有些效果是剪輯出來的。所以千萬不要過度沉迷、相信虛構荒誕的 A片世界，要清楚知道虛假與真實性愛的界線。否則自己因此而信心受損，到最後就有可能造成心因性勃起功能障礙！

性福導師朱瓊茹強調，男性不要過度沉迷、相信虛構荒誕的 A片世界，否則如意造成心因性勃起功能障礙。(示意圖/Shutterstock)

→小智：那麼為什麼自己只能維持五分鐘的硬度？

→導師：我們來了解一下，造成容易軟掉的原因。平時你是如何自慰的？其方式、頻率、時間？

迷思2：

自慰時間越長越好，最好使用飛機杯訓練自己，加強持久度！

→小智：我慾望很高，幾乎天天都自慰，有時候心情不好時，自慰就成了發洩的出口，有時一天會3-4次，每一次都會玩30-40分鐘。而且我都會走走停停的方式進行，因為不想要一下子就射精。偶爾心血來潮就玩一下電動飛機杯，它的高效率旋轉、上下律動跟真空緊縮真的會讓人爽到升天！我都覺得自己玩還比跟女人做愛來的舒服享受！

→導師解謎：自慰次數過於頻繁、自慰時間太長或喜歡使用「刺激度高的飛機杯」的男人要注意了，因這些行為一旦養成了習慣，恐怕會影響往後兩人性生活品質，嚴重一點可能會造成「容易軟掉」甚至會有「射精困難」的問題。

因女人的陰道緊實度比不上電動飛機杯的高度刺激。如此一來，你就無法在女人陰道內感受到快感與高潮（主要是陰莖敏感度變差），一但興奮度不夠時，硬度就會跟著受影響，於是陰莖軟掉就成了常態性問題了。

倘若這樣的情況一直發生，性無形中就成了壓力與焦慮的來源，反而無法享有愉悅的性生活。因此，想要改善軟掉的問題，一定要先從調整自慰模式開始。

最後，與小智聊完後，他知道自己一開始就輸在觀念的起跑點上，此刻的他迫不及待的想要趕快學習並建立正確的自愛方式，因為他明白了，好的自慰習慣才是決定性福的關鍵時刻。

(中時新聞網)