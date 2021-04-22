腦中風名列國人十大死因第4位，台灣每年逾3萬人發生腦中風，甚至導致失能、死亡，但其實大部分中風可以透過良好的生活習慣預防，哈佛大學日前也發表新研究指出，只要調整飲食習慣，就能降低10％的中風風險。

依據衛生福利部2019年國人死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因第4位，死亡人數超過1.2萬人，中風對於國人健康衝擊甚鉅，且中風恐造成失能，長期住院與慢性殘障失能的花費都相當可觀。放眼全球，中風同樣是重大健康問題，如何預防中風、降低中風風險，也是不少科學家關注的議題。

●植物性飲食有助預防中風，但有前提...

隨著蔬食風潮興起，尤其是以植物為主的「植物性飲食」被發現對健康有不少益處，備受討論，但過去研究多指出，以植物為基礎的飲食可降低罹患心血管疾病的風險，但很少有研究了解植物性飲食對中風風險的影響，如今哈佛陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）針對超過20萬受試者，展開長達25年的飲食追蹤。

研究人員根據受試者所吃的植物性食品的健康程度，將受試者分為健康植物性飲食者及非健康植物性飲食者，而每月吃肉少於1次的受試者則歸類為素食者，其餘被歸類為非素食者。

植物性飲食並不完全限制動物性蛋白質的攝取，但飲食以植物為主，值得注意的是，健康植物性飲食指的是，富含蔬果、全穀類和豆類等食物及健康油脂，並攝取較少精製澱粉、含糖食物，健康植物性飲食者每天至少會攝取超過7份的健康植物性食品；非健康植物性飲食則是指，含糖飲料、精緻澱粉、過度烹調或加工食品等。

結果發現，相較非健康植物性飲食，健康植物性飲食可將中風的總體風險降低10％，缺血性中風機率也下降8％，但對於出血性中風並沒有明顯影響。

腦中風大致分為2種，一是血管破裂出血所致，也就是出血性中風，另一種則是頭顱內或頸部的血管阻塞不通所造成的缺血性中風，以亞洲來說，缺血性中風約佔8成左右。「缺血性中風大多跟血管老化、糖尿病、高血壓、高血脂等疾病相關，」新光醫院家醫科醫師柳朋馳解釋，這項研究會有這樣的發現，也可以理解為健康的植物性飲食對於降低這些代謝性疾病來說，效果比較明顯，因此進一步有助降低缺血性中風的風險。

布萊根婦女醫院副教授、論文共同作者凱瑟琳‧雷克斯羅德（Kathryn Rexrode）說，許多人一直試圖多吃點植物性食品，但根據研究結果表明，關鍵在於植物性飲食的飲食質量，攝取更多健康的植物性食品，可能有助於降低中風的長期風險。

素食、植物性飲食感覺很健康，但食物選擇也會影響，柳朋馳指出，儘管吃全素，但若是都攝取油炸類、高澱粉、高糖、高鹽的食物，其實還是可能增加代謝性或心血管疾病的風險。但他也提醒，一般飲食性研究除非有嚴密的追蹤，否則僅能作為參考的方向，可看出植物性飲食偏多的飲食方式，對於代謝性、心血管疾病似乎有幫助。

●植物性飲食有助降低中風風險，但素食竟不能？

儘管健康的植物性飲食有助降低中風風險，但意外的是，研究團隊也發現，素食者的總中風風險並沒有下降，中風風險降低的受試者不一定是素食者，而是吃進最多健康植物性食物的人。

研究人員推測，可能是因為素食烹調過程，使用到不健康脂肪以及不健康的植物性食品所導致。

事實上，過去也有研究觀察到，全素素食者中風機率不但不會減少，甚至反而可能會增加，當時研究人員推測與維生素B12攝取不足有關，由於維生素B12普遍存在於肉類、奶類、海鮮、蛋黃等，因此素食者容易缺乏，維生素B12是細胞生成的元素，如果缺乏可能導致貧血和神經系統的問題。

腦中風的主要種類。(圖/康健雜誌提供 李文譯製圖）

●如何讓自己的飲食，更偏向植物性飲食？

若是不知道怎麼改善自己的飲食，美國南卡羅來納州註冊營養師凱瑟琳奧斯瓦爾特（Kathleen Oswalt）分享了一些簡單方法，增加日常飲食中的植物性食物：

．增加蔬菜食用比例：

確保餐盤中一半是蔬菜，重點是簡單地增加植物性飲食份量。

．慢慢調整飲食：

先從每週一餐不吃肉開始嘗試。

．增加料理中的蔬菜份量：

如果料理需要2杯菠菜，就增加3～4杯菠菜。攝取更多蔬菜能讓膳食中含有更多維生素、礦物質和植化素等，從而降低罹患慢性病的風險。

郵政醫院營養師黃淑惠則提醒，應該要攝取多元的植物性蛋白質，將含有植物性蛋白質的全穀類、豆類、菇類、藻類等相互搭配，營養更均衡。

植物性蛋白植建議多元搭配，營養較均衡。(示意圖/Shutterstock）

植物性飲食相較全素食彈性更大，柳朋馳建議，若想嘗試植物性飲食的民眾，其實可以先從地中海飲食著手開始練習，把蔬食比例拉高，並且用海鮮取代紅肉。

除了飲食上多吃蔬食、避免大魚大肉外，柳朋馳也指出，多補充水分、多運動、避免抽菸等良好的生活習慣，也能避免傷害血管內皮細胞，預防腦中風。

(中時新聞網)