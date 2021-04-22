自從敦北IKEA結束營業後，台北人終於等到IKEA即將在4月28日內湖店見面，而內湖店也有別於敦北店難停車的狀況，在內湖店有540個停車位，直接挑戰內湖眾多賣場一級戰區，除了有停車方便外，還有在內湖店的鯊魚餐廳才能享有的丁骨牛排美食及戶外大型藝術裝置，店內則設有依坪數來規劃設計靈感，絕對是讓大家好逛好拍的新地標。

IKEA內湖店首次採用了大家最愛的動物明星-鯊魚打造主題餐廳，於餐廳入口處設置「與鯊鯊一起晚餐吧」拍照區，大家來用餐時，也不要錯過可愛的鯊鯊打卡點。餐點上有24盎司丁骨牛排，可同時品嚐到菲力的軟嫩與紐約客豐富的油花，再搭配溫烤蔬菜與薯條，足夠兩人共享分食，既飽足又過癮！

同時也推出以超人氣動物明星-鯊魚外觀製作的芝麻鯊鯊包，可愛又療癒的外觀，搭配芝麻內餡，絕對是大、小朋友的心頭好；瑞典美食小站也有期間限定的起司肉醬玉米片，微辣的口味搭配玉米脆片，讓人一口接一口停不了手。還有獨家口味的-荔枝玫瑰覆盆子霜淇淋，荔枝的香甜氣息，搭配玫瑰覆盆子微酸的口感，絕對是少女心中最夢幻的經典，來逛IKEA內湖店時千萬不要錯過！

進入賣場前有三處吸引眼球「小朋友遊樂區」有小朋友球池的玩樂場所讓爸媽逛安心、「開店室內佈置區」讓想要開店的人也有設計靈感可咨詢、「獨家限量T恤」EFTERTRÄDA系列T恤，將條碼印在T恤上，可做親子裝或是情侶裝搭配！同系列還有浴巾，印有IKEA經典Logo的浴巾，共有白色及黃色兩款可選擇，無論是居家使用或外出遊玩，輕便攜帶又時尚。

現在台北多以小坪數為考量設計，在內湖店也分別規劃，特別以好收納、小坪數大利用等主題打造展示間，不僅更貼近大台北地區的生活樣態，也期待給予消費者更多元的居家佈置解決方案，逛完也別忘了走往賣場外面與大型裝置藝術拍照。

(中時新聞網)