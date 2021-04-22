在使許多國家陷入近期歷史上最嚴重的經濟衰退之後，新冠肺炎大流行已經撼動了全球最大經濟體的排名。

CNBC對《國際貨幣》的分析顯示，美國，大陸，日本和德國仍然是世界上最大的經濟體，在前四名中排名第一，但由於大流行而使某些排名發生了變化，而一個國家則跌出了前十名。

CNBC比較了國際貨幣基金組織《世界經濟展望》數據庫提供的各國名目國內生產總值（美元）。

名目GDP估算了一個經濟體中所有製成品和服務的市場價值，但並未排除價格水平或通貨膨脹的變化，因此可能高估或低估實際經濟價值。

儘管如此，以共同貨幣計價的名目GDP值是衡量和比較不同國家經濟規模的一種方式，並提供了對發展（例如大流行）如何以不同方式影響經濟的一瞥。

以下是疫情爆發前後全球10個最大經濟體排名的重大變化。

印度在2019年成為世界第五大經濟體，去年下滑至僅次於英國的第六位。CNBC對IMF數據的分析顯示，直到2023年，這個南亞國家才能在全球經濟排名中再度排名第五。

去年，由於該國努力遏制冠狀病毒，印度受到嚴格封鎖的打擊。IMF預測，在2021年3月結束的財政年度中，其經濟將萎縮8％。

儘管該基金預計印度在截至2022年3月的當前財年中將成長12.5％，但一些經濟學家警告說，最近科維迪案的激增可能會削弱該國的前景。印度上週超過巴西成為全球第二大感染最嚴重的國家，僅次於美國。

經濟學家們估計，如果再實行一個月的全國封鎖，將使印度的年度GDP減少100-200個基點。

巴西從2019年的第九大經濟體降至去年的第12大經濟體，成為唯一一個跌出前十名的國家。

CNBC的分析顯示，南美國家至少要等到2026年才能脫離世界十大經濟體，這是國際貨幣基金組織提供的最遠的預測。

巴西報告了全球新冠病例數第三高和死亡人數第二高的情況。但是，對病毒威脅輕描淡寫的總統布爾索納羅（Jair Bolsonaro）一再拒絕加強全國封鎖以遏制冠狀病毒。

據報導，聖保羅的衛生部長寫信給聯邦政府，警告該州的衛生保健系統將「崩潰」。而經濟學家表示，巴西經濟將難以復甦。

CNBC的分析顯示，隨著巴西從全球10個最大的經濟體中退出，韓國升至第10位，預計至少在2026年之前，韓國都將排在第10位。IMF的數據預測僅持續到2026年。

韓國是大陸以外最早在2020年初報告新冠肺炎病例的國家之一。去年，該國在遏制該病毒方面取得了一些成功，加上強勁的半導體出口，該國的經濟僅以1％的速度萎縮。

本月新增的每日感染人數上升，迫使當局將社會隔離措施延長至5月初，包括限制大型聚會。

諮詢公司Capital Economics的經濟學家在上週的一份報告中表示，儘管病毒不確定，但韓國的製造業和出口部門仍然強勁。

「由於網上購物的成長，消費對病毒爆發的抵抗力也越來越強。但是，款待和娛樂仍然很薄弱。」IMF預測，今年韓國經濟可能成長3.6％。

(中時新聞網)