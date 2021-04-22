千噸萊豬市面上看不見？雲林議員痛批豬農之子陳吉仲「講廢話」

台灣2021元旦起開放含萊克多巴胺的美豬進口已4個月，根據衛福部「豬肉儀表板」最新統計，已進口的2萬公噸豬肉，含內臟的美豬約1800公噸，萊豬進口量為0。外界紛紛開始質疑「萊豬去哪了？」農委會主委陳吉仲澄清，市面上沒看到萊豬，「是市場導向的結果。」雲林縣議員王又民接受《中時新聞網》獨家訪問，痛批他根本是講廢話，若含萊劑的美國豬連1克都沒有，當初就不該引起社會的喧嘩。

雲林縣議員王又民。(圖／資料照片)

談到萊豬進口對台灣的傳統豬肉市場的影響，王又民坦言，民生生活的確造成很大的衝擊，「控肉飯本來一天可以賣300份，現在可能只剩120份都不到，銷售量減少，備料相對也會減少。」他指出，部分從事務農者不吃牛肉，以往都食用豬肉，萊豬開放進口後，豬肉都不敢吃了，只好選擇其他種類的肉品，如雞肉、羊肉，間接造成其他肉製產品價格上漲。

至今為止市面上的豬肉商品全數標示為台灣豬，難見到進口豬的標示，不禁令外界質疑，是否吃到的都是真正的台灣豬？王又民對此表示，美國豬肉有無標示，造成百姓、地方、中央的大亂，就算有標示，是真是假民眾也霧煞煞。「你只標示它的產地，為何不直接標示是否為萊豬就好？」他強調，豬肉的方向、去向，現在大家都不知道，就連民眾都開始懷疑，本土的台灣豬有無摻雜萊豬？這些種種的不穩定因素及不安全感，造成市場整個大亂，「請問一下，這樣大有為的政府，對我們民生肉品市場有真正的幫助嗎？」他更呼籲陳吉仲，應好好面對現今民眾的消費心理因素，實際去市場買豬肉，體會老百姓的不安全感。

店家在店門口貼上台灣豬標章(圖／資料照片)

陳吉仲先前曾說過，「國人每年吃到美國萊牛比例遠超過豬肉」，王又民忍不住痛罵，「你現在是騙人不懂，還是騙人不知道？」他披露，國民黨開放美牛進口以來，從不包含牛內臟，加上許多務農、有宗教信仰及從商的民眾，大部分都不吃牛，何謂吃到萊牛機率大之說？他遺憾表示，萊豬的爭議，早已不是進口的問題，而是百姓對於政府的失望。

(中時新聞網)