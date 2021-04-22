人氣辣模Yumi.K外型甜美、身材火辣，常在社群網站放送養眼辣照，在IG有超過109萬追蹤數，被粉絲封為巨乳女神，近日她到花蓮出遊，曬出一張盪鞦韆的玩樂照，卻因為穿搭太大膽，引起網友暴動，激動直呼要噴鼻血啦！
Yumi.K最近在IG曬出到花蓮玩的辣照，只見她坐在鞦韆上，身旁盡是數木圍繞，環境看來相當愜意，Yumi.K把一頭秀髮披在背後，頭戴小花髮飾，下半身穿著一件膚色長褲，最吸睛的是，她上半身竟然只穿著一件細肩帶蕾絲小可愛，使得傲人雙峰呼之欲出，而胸前2片單薄的蕾絲，看起來似乎快撐不住巨球，穿搭十分火辣。
畫面曝光後，吸引不少粉絲激動留言「這衣服犯法」、「跪求影片啊啊」、「有辦法現場教學怎麼盪鞦韆嗎？」、「不用盪鞦韆我看就暈了」、「這樣盪下去 的確很晃」，意外引發熱議。
Yumi.K常不吝嗇展現姣好身材，日前曾發文透露常身體不舒服，但自己每次都會忍痛，有天竟發生呼吸困難、冒冷汗無力的狀況，讓她忍不住想去掛急診，「後來把內衣脫掉才慢慢好起來⋯真的無言了」，讓網友忍不住笑稱「原來是內衣問題」、「長輩鬧脾氣」、「那件內衣太小了」、「把內衣都丟了啦」。
(中時新聞網)
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