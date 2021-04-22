Podcast近日興起，全台排名第1的Podcast節目「股癌Gooaye」，21日竟無預警「被河蟹」(消失)，主持人謝孟恭在粉專崩潰發文，並呼叫蘋果Apple官方：「救救我」。

謝孟恭21日晚間在臉書表示，「股癌Gooaye」連人帶名次一起被Apple podcast給河蟹掉了，他才剛在節目裡聲稱「Apple要認真搞podcast了」，不料馬上就被打臉，他無奈寫道「直接射我一臉夏娃a敏助」(丟我的臉)，文末還特地標註「Apple Apple TV 995」，意味要Apple TV「救救我」。

從podcast熱門節目頁面發現，獨缺第一名。(圖/截自臉書 股癌Gooaye)

從podcast熱門節目頁面可見，第二名是吳淡如的「人生實用商學院」，第三名「百靈果NEWS」，第四名「呱吉」，第五名是賓狗的「聽新聞學英文」，第六名「台灣通勤第一品牌」，第七名「聽天下：天下雜誌」，第八名「小朋友學投資」，第九名「M觀點 科技X商業」，第十名是唐綺陽的「唐陽雞酒屋」，但第一名卻消失不見。

貼文一出後，網友紛紛回應「太扯了！！把股癌還來」、「還好我用Spotify」、「頻道可能要裝AirTAG」、「笑死，原來要搭配新產品」、「強制綁定了是不是？」、「只好先yt聽爆了」、「我的首頁在，點進去就不見了…」、「搜不到節目耶，只能搜到單集，程式的問題？」、「第一名上哪去了？」

有網友笑說「直接榮登神壇，還看得到的都是凡人的鬥爭」、「變榮譽podcaster了」、「升仙啦？」，也有網友截圖回應「單集還是熱門第一名啦，不用擔心」。

(中時新聞網)