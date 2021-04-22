許多歐洲國家性教育比較開明，這不是新聞，但是瑞典性教育協會（RFSU）剛發布的一本性教育小冊子，向學生傳授何進行「極端性行為」包括拳交、肛交，這在瑞典都引起了爭議。

俄國衛星網報導，瑞典「體育畫報」(Aftonbladet)批露此事，這本小冊子稱「肛交比陰道性行為更具有性別中立性，如果想進行拳交，特別是在開始時，要格外小心，並使用大量潤滑劑。」

這種重口味內容，竟然多數的瑞典教育工作者並不知道，就已經出版並流傳。

比如在瑞典西北部的于默奧市（Umeå），當地的一所學校中，中學生能夠在不需成年人任何監督的情況下，就能取得這本小冊。

當地中學校長卡塔琳娜·隆德奎斯特（Katarina Lundqvist）在被詢問後坦承「這聽起來很不合適」，並承諾性教育手冊應該要有更多審查。她還承認自己沒有看過這本手冊。

這本小冊子最早可追溯到2015年，來源於跨性別基金會的出版品。

引發極大爭議的性教育冊子，畫風...有點猥瑣。(圖/aftonbladet)

瑞典民主黨議員比約恩·索德（BjörnSöder）抨擊：「于默奧市的中學生，竟然被指導肛交和拳交的方法，這合適嗎？還是拿公費在出版的，要是不合適，你們打算採取什麼措施補救？」

瑞典國家性教育協會(RFSU)副主管赫德維格·納瑟斯特·伯斯(HedvigNathorst-Böös)說：「這本小冊子是專門為跨性別人士製作的，

它不針對兒童和年輕人，真的不適合在中學中使用....這不是學校應有的教材。」

納瑟斯特·伯斯補充說，與其他性教育圖冊相比，這本書還有容易讓人產生深刻印象的圖畫，更是不宜。

瑞典記者和作家卡特琳娜·雅努什（Katerina Janouch）寫道：「因此，國家遺產基金會（National Heritage Fund）已資助了這本病態的手冊，該手冊恐怕已使當地的孩子感到受到創傷。」

瑞典性教育協會成立於1933年，旨在倡導墮胎和避孕權，也普及學校中的性教育，以及主張同性戀非刑事化。

(中時新聞網)