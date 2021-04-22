近幾個月來，由於虛擬貨幣狂漲，導致全球顯示卡幾乎都被挖礦廠攔截，一般用家幾乎買不到，苦不堪言。一名旅居台灣的外國人日前踏入光華商場錄製影片，曝光後讓全球網友暴動，直呼想搬來台灣住。

一名外國人馬可(Marco)日前上傳了一段，自己進入光華商場「原價屋」的影片，只見影片中，原價屋的貨架上擺滿了NVIDIA RTX3060與AMD RX6700XT的顯示卡，數量充足讓外國人羨慕不已，紛紛直呼：「天啊，現在是西元幾年？2022？」、「全世界的顯卡都在這間店裡面」、「看得我想搬來台灣住了」、「這裡根本是天堂啊」、「我不相信這是真的...」、「這畫面讓我非常忌妒」、「看得我好想哭，我根本買不到」。

全球顯卡大缺貨，但光華商場原價屋貨架上還有許多顯卡，讓老外羨慕不已，甚至喊說要搬來台灣。(圖／影片截圖)

馬可事後也不斷更新影片，更請求店家開箱讓他看內容物，打臉認為只有外盒的網友。消息傳回PTT，鄉民也笑翻：「另類台灣之光？」、「台灣成為全球最宜居原因竟然是顯卡」。

事實上由於比特幣與以太幣瘋狂上漲創新高，許多人紛紛投入「挖礦」行列，不斷掃貨顯卡挖礦賺取利益，導致顯卡價格直線攀升、大缺貨。就連原本訂價在1萬5至2萬的RTX3070與2萬2至3萬的RTX3080都直接翻倍，如今必須要花費5萬甚至6萬才能入手，讓一般玩家叫苦連天。

此現象也衍生出許多離譜的畫面，許多賣場紛紛制定組裝整機才能買顯卡的規則，更有通路祭出「大禮包」，購買一張顯示卡必須搭配10顆滑鼠、10張主機板甚至20個CPU才能出貨，但依舊遭到「礦工們」秒殺。也讓鄉民們苦中作樂，揶揄：「可能下一次就是綁靈骨塔了」、「等到綁陶朱隱園的時候我再買」，但也有人認栽，直接跟黃牛購買。

影音取自YouTube/Marco，若被刪除請見諒。

(中時新聞網)