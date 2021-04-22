Things got a little chippy between the Spurs and Pacers. pic.twitter.com/8RmqU6Mgmz — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) April 20, 2021

還記得20日馬刺與溜馬下半場爆發的大亂鬥嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞22日爆料，聯盟終於宣布當時率先「頭槌」馬刺後衛米爾斯的溜馬前鋒桑普生遭到禁賽1場，也都動手的米爾斯與他的隊友蓋伊，分別被罰款25000、20000美元。

當時雙方打到最後9分32秒，馬刺取得84比70領先，場上火藥味卻越來越重，米爾斯突然在進攻時，突然故意撞上桑普生，引發桑普生頓時不爽猛推米爾斯，甚至直接用頭撞米爾斯，一旁的蓋伊馬上加入戰局，幸好裁判與雙方隊友趕緊把3人拉開。

其實也怪不了米爾斯搶先故意去撞桑普生，因為從比賽影片當中可以看到，在雙方前一波攻擊，明明溜馬都已進球，桑普生卻莫名其妙把米爾斯用力推出場外，擺明就是率先挑釁，才會讓米爾斯馬上想要找回來，卻引爆雙方球員在場上的衝突。

馬刺最後以109比94輕取溜馬，可是NBA這樣的判罰結果，老實說根本不痛不癢，畢竟桑普生本來就是板凳中的板凳，就算被禁賽也沒差，米爾斯與蓋伊也只是罰錢了事，看來NBA只想趕緊把這次衝突事件帶過，等到下次再有衝突再說。

(中時 )