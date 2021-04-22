Liaoning CVBG, allegedly filmed from stalking USN Warship

(via weibo @洋务先驱张之洞) pic.twitter.com/pdsEr5VM7Z — 蜜柑🍊 (@KushigumoAkane) April 17, 2021

美中近日針對正在南海演訓的遼寧艦編隊進行連續的宣傳攻勢，雙方你來我往令人目不暇給。根據歐洲太空總署的地球觀測衛星哨兵2號(Sentinel-2)拍攝到的南海照片顯示，本次執行監控遼寧艦演訓的美軍柏克驅逐艦共有3艘，分別在遼寧艦左、右、後3個方位。美軍先前主動發布馬斯廷號艦長翹腳瞭望遼寧艦的圖片，但網上卻傳出艦上美軍自行拍攝的監控視頻，該帳號隨即遭停用。與此同時，解放軍於21日發布了遼寧艦編隊演訓視頻，以慶祝即將來臨的中共海軍建軍72周年。

本月初遼寧艦穿越宮古海峽南下西太平洋，並在台灣周邊高調進行演訓，吸引了國際上大量的目光，不只西方媒體緊跟各種正式與非正式訊息，美中之間也就遼寧艦在南海的高調行動進行針鋒相對的激烈博弈。從遼寧艦編隊一進入南海，西方國家的衛星就開始發布編隊的衛星照片，不久後也看到美軍的監控軍艦出現在衛星照片中。兩國軍方更是你來我往地發布相關照片與消息，都不願在這場南海軍事宣傳戰中落入下風，加上部份網民也加入發布假消息行列，虛虛實實地把網上氣氛炒得更加熱烈。

圖為遼寧艦航母編隊內052D導彈驅逐艦成都艦正在南海為遼寧艦護航。（圖／微博）

最近傳出的各種訊息中，以歐洲哨兵2號衛星發布的南海衛星照片最受關注，數張網民從公開來源情報(OSINT)資料庫中獲得的哨兵2號衛星照片顯示，美國派遣監控遼寧艦編隊的柏克導彈驅逐艦至少有3艘，其中包括以艦長蹺腳瞭望遼寧艦的馬斯廷號，至於另2艘驅逐艦名稱以及水下是否還有其他潛艇、或是空中有何種偵察機，美方皆未正式發布訊息。衛星照片中標出遼寧艦與其他5艘護航軍艦的位置在中沙大環礁(Macclesfield Bank)西南方，部署於遼寧艦周圍的3艘美軍驅逐艦的距離則非常接近，如同美軍發布照片中所顯示可以清楚目視的程度。發布照片的公開情報來源甚至以「遼寧艦遭美軍艦『遮掩』（shadowed by）了光芒」為題，來形容美方軍艦在南海圍觀遼寧航母艦編隊的狀況。

圖為歐洲太空總署地球觀測衛星哨兵2號拍攝到的南海中沙大環礁西南方的照片，其中1為遼寧艦，2為黃崗艦，3為呼倫湖艦，4為成都艦及太原艦，5為南昌艦，6為3艘美軍柏克級逐驅逐艦。（圖／OSINT)

相較於近日傳出幾張模糊不清的衛星圖片，還虛構中共驅逐艦逼迫美核潛艦上浮的網路文章，這些有公信力單位公布的衛星圖片確實比較清楚地呈現中美在南海擺兵布陣的形勢。大陸知名軍事博主@洋務先驅張之洞發文表示，過去中國被蘇聯海軍貼臉圍觀了幾十年，美國海軍現在追蹤共軍編隊的時候也是不會客氣的。這次美軍距離拍攝遼寧號，近到手機可以拍清舷號、肉眼可見殲-15起降的地步，大家沒必要看得血壓升高，放下傳統陸權思維的扭捏，要知道公海上都是講規矩的，彼此搞事也有基本守則，圍觀與被圍觀都是常態，大可不必如臨大敵。護航艦艇把美國人擋在一定範圍外就行了，航母照舊不受影響地放飛和回收艦載機，愛看愛拍請隨意，這是自信的表現。

哨兵2號於4月14日拍到的遼寧艦編隊在海南島附近的衛星影像，1為遼寧號，2為052D（成都號或太原號），3是美軍柏克級驅逐艦，雙方靠得很近。（圖／OSINT）

美國軍方這次針對遼寧艦的行動也非常謹慎，對於在網上流傳的相關訊息盯得很緊，有一則在美軍艦艇上拍攝監控遼寧航母編隊的視頻近日被發到推特上後，沒多久就被撤下，發表視頻的帳也被封。推特上傳言，在美驅逐艦上拍攝並發表視頻的是一名華裔美軍，他在帳號被封後失去聯繫，網民們猜測可能在接受懲戒或接受調查。不過這則視頻在網上已流傳出去，目前在網路上論壇上仍被持續分享中。

針對遼寧艦在南海的活動，美軍主動發了一張驅逐艦長蹺腳瞭望遼寧號的照片。（圖／美國海軍）

在美方發布監控遼寧艦編隊照片以及網上流傳視頻的同時，中共軍方也轉而採取主動，在21日發布了遼寧艦在南海活動的視頻，並聲稱「在人民海軍成立72週年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。」引來網民一片叫好之聲。

現場畫面曝光！遼寧艦艦母編隊在台灣周邊海域例行訓練

不過，也有眼尖的網民指出這次公布的視頻使用的不是本次在南海演訓的畫面，很可能是資料畫面，因為視頻中沒有首次執行護航任務、讓網民引以為傲的萬噸大型驅逐艦南昌號（舷號101），其可能原因是遼寧艦編隊仍在南海執行任務，即便能拍攝到畫面，恐怕也難以即時送回大陸並在短時間內剪接製作完成。但即使如此，公布遼寧艦編隊慶祝海軍建軍72周年視頻，也展示出這次南海演訓不只是威嚇台灣與美國，更是對國際上與國內的一次重大宣傳行動，是在中美關係緊張下一項凝聚民氣的重要舉措。

(中時新聞網)