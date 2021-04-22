謝忻21日與莊敬高職學生登上國家音樂廳，她演奏完整個鼻酸，「就是覺得很感動，我覺得可以再一次站在國家音樂廳舞台上是一種榮耀，同時也有很多以前學生時期的記憶砰砰碰碰跳出來」。連男友都叮嚀：「要多練習不要拖累學生。」她表示這次演奏的曲子非常難，整個練習過程一直不斷哀嚎。

值得一提的是，謝忻提及這次獨奏家15年前正是她的學生，「回想15年前，他還在那邊被我罵說沒練琴，但是今天卻站在國家音樂廳抬頭挺胸、悠然自得演奏著屬於他的音樂，真的讓我很開心」。整場演出觀眾不僅滿場，中場休息校長還請她上台說話，讓她受寵若驚。

謝忻演出完很感動。（摘自臉書）

謝忻表示校長正是自己的國中老師，還讚她這次音樂會練習不缺席，相當敬業讓他很感動，「校長甚至還記得我國中考試的曲子彈了什麼，這次演出讓我覺得是另一種形式的表演，格外有成就感」。她預告莊敬高職未來還會舉辦不同形式的音樂會，「希望有機會可以在舞台上演奏一首屬於我的鋼琴曲」。

(中時 )