Up直播深耕台灣市場4年，日前正式宣告網羅火紅人氣網紅閃亮亮，她被譽為「紅豆餅女神」，不同於拍攝頻道影片，女神在螢幕前用實況方式，與網友第一時間互動，她興奮表示：「想認識更多不同的紛絲族群，未來計畫挑戰遊戲實況主，我平時很宅、不愛出門也不逛街。」

閃亮亮因真誠自然作風，吸引許多粉絲上線觀看，她笑稱直播多了很多互動，她也坦言日前直播時遇到網友騷擾，頻留言關注她低胸穿著，更無理要求她得把外套脫掉，聲稱穿著外套看起來很礙眼，她也大方回擊：「面對低級的留言，我就會直接忽視。」但也有鐵粉始終關心，讓她好感動：「只要各地有活動都會看到他們，無論是澎湖、高雄、甚至金門到全台各地，有粉絲每場都會到場支持，真的很謝謝他們。」

閃亮亮挑戰漫畫腰吸引4萬名網友關注。（Up直播提供）

目前單身的閃亮亮談及男友條件，「喜歡單眼皮、笑起來陽光、喜歡運動、年紀大小沒設限」，更直呼帥氣劉以豪是心目中理想男友。而她身材曲線非常性感，擁有性感F奶，日前挑戰「漫畫腰」照片驚人。她透露自己愛吃宵夜，但只要跑步運動就會瘦下來，還會到健身房做核心運動、戶外河堤跑步，並預告會在生日發行寫真故事書，內容涉及環保、網路霸凌、毛小孩等面向，笑說：「尺度還在討論中，粉絲可好好期待。」

(中時 )