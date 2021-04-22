獨立監督團體OVD-Info表示，俄羅斯警方今天一共在全國60座城市，逮捕413名聲援異議領袖納瓦尼的抗議人士。納瓦尼遭到囚禁後，健康狀況惡化。

綜合美聯社與路透社報導，根據俄羅斯國際傳真社（Interfax），警方說今天在首都莫斯科（Moscow），約有6000人參與聲援納瓦尼（Alexei Navalny）的非法抗議。

俄羅斯駐英國倫敦大使館外，今天也有超過250人出面要求俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）釋放納瓦尼，高喊「讓納瓦尼自由」。

納瓦尼在獄中絕食抗議，要求讓自己獲得適當醫療照護。支持者憂心他很快就會死在牢裡。

官員則說當局對待納瓦尼的方式與其他罪犯相同，並警告抗議集會違法。

法新社報導，聯合國（UN）一群人權專家今天也對納瓦尼健康惡化表達憂心，呼籲盡快將他送出俄國就醫。

4名關注表意自由、虐待、法外處決、人身與精神健康權利的獨立專家警告：「我們認為納瓦尼先生的性命岌岌可危。」

他們呼籲俄國當局允許納瓦尼緊急出國治療，同時強調，「在他被關押期間，俄國政府須為納瓦尼先生的性命與健康負責」。（譯者：楊昭彥）1100422

(中央社)