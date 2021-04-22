巴基斯坦警方表示，西南部奎達市（Quetta）一家5星級豪華飯店的停車場今天遭遇炸彈攻擊，造成至少3人死亡。

警官馬里克（Nasir Malik）告訴路透社：「賽琳娜（Serena）飯店的停車場發生爆炸。」

路透社指這次事件還造成11人受傷，美聯社則說至少有9人受傷。

目前尚不清楚誰是幕後黑手。

警方表示，救難人員正忙著把傷患送往附近醫院。巴基斯坦新聞頻道的畫面顯示，現場有車輛在燃燒。

奎達市是巴基斯坦西南部的俾路支省（Baluchistan）首府。俾路支省有分離主義團體長期叛亂，例如俾路支解放陣線（Balochistan Liberation Front）和俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）。過去數十年來它們曾發動攻擊要求獨立。

俾路支省境內也有巴基斯坦塔利班運動（Pakistan Taliban）。（譯者：楊昭彥）1100422

(中央社)