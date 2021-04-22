巴基斯坦官員今天晚間表示，西南部一家頂級飯店遭炸彈攻擊發生爆炸，造成至少4人死亡、多人受傷。而中國大使就下榻在這家飯店。

這起爆炸案發生在俾路支省（Baluchistan）首府奎達市（Quetta），地點在全國豪華連鎖飯店賽琳娜（Serena）的停車場。

巴基斯坦內政部長阿邁德（Sheikh Rashid Ahmed）告訴法新社：「至少4人死亡，另有12人受傷。」他並形容這次事件為「恐怖主義行徑」。

阿邁德說：「一支由大使領導、約有4人的中國代表團，下榻在這家飯店。」

「爆炸發生當下，大使外出開會。」

奎達市高階警官伊克蘭（Azhar Ikram）證實上述死亡人數，但他說中國大使待在飯店內，惟爆炸當下沒出現。

伊克蘭說：「初步調查指出，其中一輛車被裝了土製炸彈。」

目前尚無組織立即宣稱犯案。

俾路支省天然資源豐富卻很窮困，讓居民極為不滿，他們抱怨自己未因本地的天然氣和礦藏財富公平受益。

在數十億美元的中國投資藉一帶一路重要計畫─「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor, CPEC）流入此區後，當地民眾更加忿怒，認為新工作機會多半被外來人士搶走，他們幾乎沒得到好處。（譯者：楊昭彥）1100422

(中央社)